Бахнуло, побежал в спальню – там ничего не осталось, – свидетель об ударе по дому в Краматорске

Российские захватчики нанесли ракетный удар по дому в Краматорске 1 февраля. Очевидец рассказал о первых минутах после атаки.

По словам жителя поврежденного дома Леонида, после удара в его квартире вылетели окна. На место сразу прибыли спасатели.

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Что происходило в первые минуты после удара в Краматорске

Как рассказал Леонид, вечером он смотрел телевизор и услышал громкий взрыв.

Как бахнуло... Я побежал сразу в спальню, смотрю: а там окон нет, ничего нет, все вылетело,

– сообщил мужчина.

Затем Леонид увидел, как на место удара оперативно приехали полицейские и спасатели.

"Все было быстро и оперативно", – отметил житель дома.

Очевидец о ракетном ударе в Краматорске: смотрите видео

Ракетный удар в Краматорске: что известно