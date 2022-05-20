В Краматорском районе погиб подросток: всего оккупанты убили уже 232 детей

Российская агрессия продолжает забирать у Украины детей. Вооруженные силы России уже убили 232 ребенка во время вторжения в Украину. Очередной вражеский обстрел привел к смерти ребенка в Краматорском районе.

Оккупанты убили подростка

В Офисе генпрокурора сообщили, что очередной факт убийства был зафиксирован в Краматорском районе Донецкой области. Там от рук войск агрессора погиб подросток.

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Вооруженные силы России 18 мая произвели обстрел гражданской инфраструктуры в городе Лиман, в результате чего, к сожалению, и погиб парень.

Из-за войны пострадало более 650 маленьких украинцев

Соответствующие данные на утро 20 мая озвучили ювенальные прокуроры. Сообщается, что более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 232 ребенка погибли и еще более 427 ранены.

В то же время в Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти данные не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества жертв в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Как отметили в Офисе генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116 и Харьковской – 100. В Киеве жертвами атак россиян стали 16 маленьких украинцев.

Детские жертвы войны в других областях Украины

Черниговская область – 68;

Херсонская область – 48;

Луганская область – 47;

Николаевская область – 44;

Запорожская область – 28;

Сумская область – 17;

Житомирская область – 15.

Дети становятся жертвами вторжения России

17 мая российская армия нанесла ракетный удар по Бахмуту и попала по жилому дому. Из-за обстрела пострадали сразу трое детей. Впоследствии из-под завалов дома извлекли тело 2-летней девочки.

Кроме того, стало известно о смерти 17-летней девушки в городе Пологи, что в Запорожской области. Российские военные цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

16 мая в Николаевской области 16 мая восемь человек на автодороге взорвались на мине. Среди пострадавших была пятилетняя девочка. Люди получили ранения разной степени тяжести.

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