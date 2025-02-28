На всякий случай: Красный Крест обеспечивает российских пленных презервативами

Международный комитет Красного Креста добился изменений в условиях содержания для российских пленных и создал им ряд "улучшений". В частности организация обеспечила заключенных презервативами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-проект "Это никто не будет смотреть" и его ведущую Эмму Антонюк.

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В каких условиях содержат пленных оккупантов

Эмма Антонюк посетила лагерь для пленных российских оккупантов и рассказала, как там изменились условия.

Раньше было правило: во время построения пленные должны смотреть в землю. Это распространенный регламент режимных учреждений для дисциплины и повиновения заключенных. Для россиян эту норму отменил Красный Крест,

– отметила журналистка.

Также, по ее словам, Красный Крест начал обеспечивать российских пленных презервативами "на случай, если им захочется полюбиться между собой".

Отмечается, что организация и в дальнейшем продолжает принимать жалобы оккупантов и достигает определенных успехов в выполнении их прихотей.

Среди нареканий, к примеру, было отсутствие оливье в лагерном меню и витаминов в медпункте. Витамины им дали... Но поверьте, они страдают, просто не от голода или холода. К примеру, вы даже не представляете каких мучений им стоит слышать украинский язык,

– рассказала Антонюк.

К слову, ранее стало известно, что бойцы ВСУ взяли в плен оккупанта из Западной Африки, который приехал в Саратов на обучение и был мобилизован. Военнопленный африканец поблагодарил украинских защитников за сохраненную жизнь.