Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-проєкт "Це ніхто не буде дивитись" та його ведучу Емму Антонюк.
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У яких умовах утримують полонених окупантів
Емма Антонюк відвідала табір для полонених російських окупантів та розповіла, як там змінилися умови.
Раніше було правило: під час шикування полонені повинні дивитися в землю. Це розповсюджений регламент режимних установ задля дисципліни та покори в'язнів. Для росіян цю норму скасував Червоний Хрест,
– зазначила журналістка.
Також, за її словами, Червоний Хрест почав забезпечувати російських полонених презервативами "на випадок, якщо їм захочеться полюбитися між собою".
Зазначається, що організація й надалі продовжує приймати скарги окупантів та досягає певних успіхів у відстоюванні їхніх забаганок.
Серед нарікань, до прикладу, була відсутність олів'є у табірному меню та вітамінів у медпункті. Вітаміни їм дали… Але повірте, вони страждають, просто не від голоду чи холоду. До прикладу, ви навіть не уявляєте яких мук їм вартує чути українську мову,
– розповіла Антонюк.
До слова, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ взяли в полон окупанта із Західної Африки, який приїхав у Саратов на навчання й був мобілізований. Військовополонений африканець подякував українським захисникам за збережене життя.