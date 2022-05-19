Красный Крест посетил бойцов, которые вышли из "Азовстали": проверили условия содержания

Сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных, которые вышли с завода "Азовсталь".

Визит проходил на оккупированных территориях. Эту информацию 24 каналу подтвердил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

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Красный Крест проверил, в каких условиях содержатся военные. МККК фиксирует это, ведь если условия содержания будут ненадлежащими, организация вправе потребовать улучшить их.

Однако подробности о содержании защитников Власенко не может рассказывать, поскольку визит носил конфиденциальный характер.

Регистрация военных

Делегация регистрировала всех желающих украинских защитников. К слову, процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными. Там указывают имя, дату рождения и родственника.

Благодаря этой информации, Красный Крест помогает бойцам поддерживать связь со своими семьями. Во время визита сотрудники собрали у военных сообщения для их родственников. Украинские защитники в записках передали родным информацию о себе.

Согласно Женевской конвенции 1949 года представители Красного Креста должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали: коротко

Украина 16 мая приступила к процедуре эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь". Сначала 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Там им обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти через гуманитарный коридор в Оленовку.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что из "Азовстали" выехали еще по меньшей мере 7 автобусов с украинскими военными. Однако о точном количестве бойцов украинская сторона пока не говорила.

Дальше украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов непременно вернут на подконтрольные Украине территории.

В Генштабе ВСУ отметили, что Мариупольский гарнизон полностью выполнил приказ, поскольку больше 80 дней военные перетягивали на себя превосходящие силы противника.

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