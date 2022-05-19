Красный Крест посетил бойцов, которые вышли из "Азовстали": проверили условия содержания
Сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных, которые вышли с завода "Азовсталь".
Визит проходил на оккупированных территориях. Эту информацию 24 каналу подтвердил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.
Важно В Минобороны прокомментировали циничные намерения России признать "Азов" террористами
Красный Крест проверил, в каких условиях содержатся военные. МККК фиксирует это, ведь если условия содержания будут ненадлежащими, организация вправе потребовать улучшить их.
Однако подробности о содержании защитников Власенко не может рассказывать, поскольку визит носил конфиденциальный характер.
Регистрация военных
Делегация регистрировала всех желающих украинских защитников. К слову, процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными. Там указывают имя, дату рождения и родственника.
Благодаря этой информации, Красный Крест помогает бойцам поддерживать связь со своими семьями. Во время визита сотрудники собрали у военных сообщения для их родственников. Украинские защитники в записках передали родным информацию о себе.
Согласно Женевской конвенции 1949 года представители Красного Креста должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.
Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали: коротко
- Украина 16 мая приступила к процедуре эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь". Сначала 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Там им обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти через гуманитарный коридор в Оленовку.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что из "Азовстали" выехали еще по меньшей мере 7 автобусов с украинскими военными. Однако о точном количестве бойцов украинская сторона пока не говорила.
- Дальше украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов непременно вернут на подконтрольные Украине территории.
- В Генштабе ВСУ отметили, что Мариупольский гарнизон полностью выполнил приказ, поскольку больше 80 дней военные перетягивали на себя превосходящие силы противника.
Смотрите также: Не ведитесь на провокации! Позвольте вернуть азовцев своим семьям, – военный эксперт: