Юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан рассказала 24 Каналу об эффективном механизме, который позволит избежать подобных кризисов в будущем. По ее словам, обычная смена руководителя ведомства без изменения подходов не решит системную проблему.

Необходим открытый конкурс на должность генпрокурора

Заместитель ЦПК подчеркнула, что единственным возможным путем преодоления кризиса является принятие закона о прозрачном конкурсном отборе главы Офиса генерального прокурора с участием международных специалистов.

И чтобы такого больше не повторялось, единственный выход – это все-таки голосование и принятие закона, согласно которому кардинально изменятся подходы к назначению и увольнению генерального прокурора. Я говорю сейчас об открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов. Это единственный способ застраховаться от подобных ситуаций в будущем,

– подчеркнула Щербан.

Она также обратила внимание на то, что упреки Кравченко в адрес руководства НАБУ являются лишь попыткой отвлечь внимание от собственных рисков. По словам юристки, выезд за границу и попытки публиковать заявления из-за пределов Украины демонстрируют желание обезопасить себя от процессуальных действий.

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О репутационных рисках и о том, готов ли парламент к изменениям

Елена Щербан отметила, что ситуация с выездом генерального прокурора из Украины стала большим ударом по репутации нашего государства на международной арене. Однако у власти есть инструменты, чтобы продемонстрировать европейским союзникам готовность к реальным реформам.

Это действительно большой позор, в том числе перед европейскими партнерами. В парламенте зарегистрирован законопроект о конкурсе на должность генерального прокурора. Это должно было бы сегодня стать первым и логичным шагом в качестве антикризисной меры, чтобы показать всему миру и украинскому обществу, что мы способны очень быстро решать такие проблемы,

– отметила Щербан.

В то же время заместитель директора ЦПК скептически оценивает шансы на скорое голосование за конкурсный отбор, поскольку для многих народных депутатов должность генерального прокурора остается инструментом гарантии собственной неприкосновенности.

Напомним, скандал вокруг Офиса генерального прокурора обострился после проведения антикоррупционными органами операции "Карфаген", в ходе которой была раскрыта преступная схема прикрытия мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко заявил о вручении подозрений руководству НАБУ и уехал за границу, объяснив, что якобы находится в командировке.