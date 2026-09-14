Юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла 24 Каналу про дієвий механізм, який дозволить уникнути подібних криз у майбутньому. За її словами, звичайна заміна очільника відомства без зміни підходів не вирішить системної проблеми.

Необхідний відкритий конкурс на посаду генпрокурора

Заступниця ЦПК наголосила, що єдиним можливим шляхом подолання кризи є ухвалення закону про прозорий конкурсний відбір очільника Офісу генерального прокурора за участю міжнародних спеціалістів.

І щоб такого насправді більше не відбувалося, єдиний вихід – це все-таки голосування і ухвалення закону, за яким кардинально зміняться підходи до призначення та звільнення генерального прокурора. Я кажу зараз про відкритий конкурс з незалежними міжнародними експертами. Це єдиний спосіб застрахуватися від подібних історій в майбутньому,

– підкреслила Щербан.

Вона також звернула увагу, що закиди Кравченка на адресу керівництва НАБУ є лише спробою відвернути увагу від власних ризиків. За словами юристки, виїзд за кордон і спроби публікувати заяви з-за межі України демонструють бажання убезпечити себе від процесуальних дій.

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Про репутаційні ризики та чи готовий парламент до змін

Олена Щербан зазначила, що ситуація з виїздом генерального прокурора з України стала великим ударом по репутації нашої держави на міжнародній арені. Проте влада має інструменти, щоб продемонструвати європейським союзникам готовність до реальних реформ.

Це насправді велика ганьба, в тому числі перед європейськими партнерами. В парламенті зареєстрований законопроєкт про конкурс на генпрокурора. Це мало б сьогодні стати першим і логічним кроком як антикризова реакція, щоб показати всьому світу і українському суспільству, що ми здатні дуже швидко розв'язувати такі проблеми,

– зауважила Щербан.

Водночас заступниця директора ЦПК скептично оцінює шанси на швидке голосування за конкурсний відбір, оскільки для багатьох народних депутатів посада генпрокурора залишається інструментом гарантії власної недоторканності.

Нагадаємо, скандал навколо Офісу генерального прокурора загострився після проведення антикорупційними органами операції "Карфаген", у ході якої було викрито злочинну схему прикриття шахрайських кол-центрів. Після цього Руслан Кравченко заявив про підписання підозр керівництву НАБУ та виїхав за кордон, пояснивши, що нібито перебуває у відрядженні.