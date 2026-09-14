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24 Канал Главные новости Кравченко сам себе организовал поездку в Париж на 5 дней, – СМИ
14 сентября, 13:55
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Обновлено - 14:09, 14 сентября

Кравченко сам себе организовал поездку в Париж на 5 дней, – СМИ

Анастасия Колесникова

14 сентября Руслан Кравченко сообщил, что он находится в заграничной командировке. Оказалось, эту поездку генпрокурор организовал сам.

Об этом сообщают источники Суспильного.

Что известно о командировке Кравченко?

По данным источников, Кравченко самостоятельно оформил командировку в Париж якобы для того чтобы принять участие в слушании парламентской сети ПАСЕ. 

Командировку генпрокурор подписал себе сроком на 5 дней с 13 сентября 2026 года, а выехать планировал на авто. 

Ранее СМИ писали о том, что Кравченко пересек границу через КПП "Шегини" ночью 14 сентября на служебном автомобиле. Отмечалось, что он направляется в Литву и использует командировку для бегства из страны.

Сам генпрокурор заявил, что у него запланированы встречи с международными партнерами. Он планирует им рассказать о реальном положении дел в НАБУ и САП. 

Командировка состоялась на фоне конфликта Кравченко из НАБУ и САП. Генпрокурор объявил о подозрениях директору НАБУ Семену Кривоносу и другому лицу, связанному с руководителем САП. 

Сам Кравченко подал в отставку 7 сентября на фоне разоблачения преступной организации в Офисе генпрокурора. 

Верховная Рада планирует рассмотреть его отставку 15 сентября.

Связанные темы:

Руслан Кравченко Офис генерального прокурора
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