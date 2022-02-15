Кравчук, Кучма, Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что это не обман
Источник:Дарка Олифер в фейсбуке
Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом". Политики обнародовали соответствующее обращение.
Обращение трех президентов опубликовала прессекретарь Леонида Кучмы. Речь идет о гарантиях безопасности, которые предоставили Украине после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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Президенты напомнили о "торжественных обещаниях" супердержав
Президенты отметили, что предоставление гарантий безопасности стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала.
На то время он (ядерный потенциал Украины – 24 канал) был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" разве что как издевательство,
– говорится в обращении.
Украине грозит экономическая блокада
Авторы документа отметили, что в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины. Сейчас же опасность подстерегает наше государство с 3 сторон. Украине грозит экономическая блокада – энергетическая с севера и морская – с юга.
Недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована, как один из пунктов Будапештского меморандума. Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее,
– добавили президенты.
Кучма, Ющенко и Кравчук вспомнили и о санкциях, которые обещают западные государства против России. Однако, отмечают они, о "Северном потоке-2", отключении от SWIFT конкретики нет.
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Время доказать, что Будапештский меморандум – не обман
Сегодня решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Так докажите свою истинную силу,
– отметили в обращении.
Президенты уверены, что сейчас на кону – не только судьба Украины, но и безопасность всего мира. Они призвали пойти на те шаги, которые могут остановить агрессора.
Что известно о Будапештском меморандуме:
- Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, США, Великобританией и Россией.
- Согласно документу, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, а остальные подписавшиеся обязались гарантировать ей безопасность.
- Россия, которая стянула войска к украинской границе, почему-то считает, что эти гарантии неуместны и, мол, ни к чему ее не обязывают.