Россия не хочет мира, она блокирует все шаги по Донбассу, – Кравчук
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в очередной раз заявил, что Россия не хочет мира. По его словам, Кремль делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения войны на Донбассе.
Источник:телеканал "ДОМ"
Кравчук подчеркнул, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе в рамках ТКГ. Москва в свою очередь не реагирует на эти призывы.
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Детали заявления политика
Кравчук, в частности, отметил, что Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу. Его Украина разработала совместно с Францией и Германией.
"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о дальнейших шагах. Потому что ситуация – крайне тяжелая, высокое напряжение", – отметил первый украинский президент.
По его словам, Киев не может закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация.
В то же время он заявил, что в целом Россия не хочет мира.
Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги,
– подчеркнул Кравчук.
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Россия стягивает силы к границам Украины: что известно
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в парламенте, предупредил, что Россия стягивает к границам Украины войска и технику.
- Он отметил, что все это Кремль хочет подать под видом боевых учений. Там анонсировали, что в целом в течение апреля проведут 4 048 учений различного масштаба.
- По информации разведки Минобороны, к 20 апреля 2021 государство-оккупант перекинет 110 тысяч военных .
- В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
- Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации конфликта. В частности, США привели войска в Европе в максимальную готовность.
- Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит.
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