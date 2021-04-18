Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в очередной раз заявил, что Россия не хочет мира. По его словам, Кремль делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения войны на Донбассе.

Кравчук подчеркнул, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе в рамках ТКГ. Москва в свою очередь не реагирует на эти призывы.

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Детали заявления политика

Кравчук, в частности, отметил, что Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу . Его Украина разработала совместно с Францией и Германией.

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о дальнейших шагах. Потому что ситуация – крайне тяжелая, высокое напряжение", – отметил первый украинский президент.

По его словам, Киев не может закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация.

В то же время он заявил, что в целом Россия не хочет мира.

Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги,

– подчеркнул Кравчук.

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Россия стягивает силы к границам Украины: что известно

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в парламенте, предупредил, что Россия стягивает к границам Украины войска и технику.

Он отметил, что все это Кремль хочет подать под видом боевых учений. Там анонсировали, что в целом в течение апреля проведут 4 048 учений различного масштаба.

По информации разведки Минобороны, к 20 апреля 2021 государство-оккупант перекинет 110 тысяч военных .

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.

Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае возможной эскалации конфликта. В частности, США привели войска в Европе в максимальную готовность.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет нападать, однако игнорировать угрозы все же не стоит.