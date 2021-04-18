Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук вкотре заявив, що Росія не хоче миру. За його словами, Кремль робить усе, щоб заблокувати хоч якісь кроки для припинення війни на Донбасі.

Кравчук підкреслив, що Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі, зокрема і в межах ТКГ. Натомість Москва не реагує на ці заклики.

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Деталі заяви політика

Кравчук, зокрема, наголосив, що Кремль відмовляється обговорювати мирний план щодо Донбасу. Його Україна розробила спільно з Францією та Німеччиною.

"Ось на 19 квітня заплановано зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Ну, подивимося. Може, вони домовляться про подальші кроки. Тому що ситуація – вкрай важка, висока напруга", – зауважив перший український президент.

За його словами, Київ не може закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація.

Водночас він заявив, що загалом Росія не хоче миру.

Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки,

– підкреслив Кравчук.

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Росія стягує сили до кордонів України: що відомо

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у парламенті, попередив, що Росія стягує до кордонів України війська та техніку.

Він наголосив, що все це Кремль хоче подати під виглядом бойових навчань. Там анонсували, що загалом протягом квітня проведуть 4 048 навчань різного масштабу.

За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку можливої ескалації конфлікту. Зокрема, США привели війська в Європі у максимальну готовність.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не нападатиме, однак ігнорувати загрози все ж не варто.

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Війська Росії біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу