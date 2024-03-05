Продали черешни на 200 тысяч долларов: как нардеп Крейденко приобрел квартиру в центре Киева

Нардеп от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко сейчас с женой живет в элитной квартире в центре Киева. Ее стоимость достигает около 200 тысяч долларов, которые семья якобы заработала на "продаже черешни".

В новой квартире Крейденко вместе с семьей начал жить еще осенью 2022 года. Интересно, что этого помещения в элитном районе столицы нет в декларации нардепа, а владельцем жилья является отец Крейденко.

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Квартира за черешню

Жена Крейденко начала публиковать в инстаграме сторис из новой квартиры с осени 2022 года, но нардеп заверил – они переехали только в январе 2023 года. Из соцсетей жены расследователям стало понятно, что семья живет в элитном ЖК на Печерске. Однако этой квартиры нет в собственности нардепа или его жены. Журналистам удалось выяснить, что владельцем жилья с осени 2022 года является отец Владимира Крейденко.

Ориентировочно, квартира в 111 квадратов стоила около 200 тысяч долларов. Объясняя, откуда семья взяла средства на приобретение квартиры стоимостью более 7 миллионов гривен, Крейденко заявил – заработали на продаже черешни.

Родители до этого продали дом (в Мелитополе – 24 Канал). И мой отец же занимался, а Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню прямо фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом,

– объяснил Крейденко.

Интересно, что отец нардепа также имел 60 тысяч долларов на приобретение новенького Hyundai Palisade.

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