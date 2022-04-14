Крейсер "Москва" получил очень серьезные повреждения, – Братчук

Накануне вечером, 13 апреля, появилась информация, что крейсер "Москва" Черноморского российского флота горит. Кроме того, стало известно, что там сдетонировал боезапас.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он добавил, что сейчас люди в Одессе поздравляют друг друга с удачной работой наших вооруженных сил.

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Серьезные повреждения

По его словам, вчера в Одессе был шикарный денек. Сначала 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода поразила беспилотник, а уже через несколько минут появляться информация об огне на крейсере.

Сегодня могу сказать, что крейсер "Москва" Черноморского российского флота загорелся и получил очень серьезные повреждения,

– сообщил Братчук.

Как отметил спикер, пока еще не подтверждено, чем именно поразили "Москву". Он подчеркнул, что в ближайшее время должна появиться официальная информация.

"Есть еще некоторая информация, но давайте немного подождем, и я порадую одесского черноморского бычка, что ему пришла пища", – сказал Братчук.

К слову, именно крейсер "Москва" изображен на почтовой марке "Русский военный корабль". Ее Укрпочта ввела в обращение 12 апреля.

Братчук рассказал, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения: смотрите видео