Оказался тяжелее воды, поэтому утонул: в ВМС рассказали об ударе "Нептуном" по крейсеру "Москва"

13 апреля 2022 года украинские военные успешно уничтожили российский крейсер "Москва". Операция была молниеносной. Тогда в зоне поражения оказались сразу несколько российских кораблей.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что все произошло очень быстро. Уничтожить крейсер "Москва" удалось благодаря тому, что сошлись несколько факторов.

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Украинские военные постоянно дежурили, мониторили пространство и освещали ситуацию на море. И в конце концов вражеский крейсер был уничтожен.

На самом деле все здесь очень просто. Все эти процессы описаны в учебниках по физике. Крейсер "Москва" оказался тяжелее воды. Поэтому и утонул,

– сказал Плетенчук.

Как удалось уничтожить "Москву"

Как отметил Плетенчук, в определенный момент наши защитники заметили, что в зоне поражения находятся сразу несколько российских кораблей. Среди них был и крейсер "Москва".

Решение о поражении "Москвы" приняли почти сразу. Его согласовали с командованием обороны Юга и командованием Военно-морских сил. В целом вся операция длилась около часа.

Решили ударить. Это и сделали. Две ракеты "Нептун" попали в этот крейсер. И в результате многих факторов, среди которых была и надлежащая подготовка наших специалистов, и наличие украинского ракетного вооружения, удалось нанести серьезное огневое повреждение,

– подчеркнул Плетенчук.

Не стоит забывать и об общеизвестном российском разгильдяйстве, самоуверенности и плохой подготовке персонала. Это также помогло отправить корабль на дно. На следующий день украинская авиация, которую направили в район уничтожения "Москвы", подтвердила успешность операции.

Уничтожение "Москвы": кратко