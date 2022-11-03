Неужели есть жертвы: в Севастополе суд признал погибшими 17 моряков крейсера "Москва"

Не прошло и года, как Россия начинает признавать, что погибших моряков в результате потопления крейсера "Москва" больше одного человека. В Севастополе так называемый "суд" оккупантов признал погибшими 17 человек.

Об этом российским СМИ сообщил Дмитрий Шкребец, отец Егора Шкребца – недавно единственного погибшего на крейсере "Москва", которого признала Россия. Суд признал погибшими еще 16 моряков по искам родственников.

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Россия продолжает умалчивать о реальном количестве жертв

Дмитрий Шкребец заявил, что 16 дел о гибели моряков на российском крейсере было рассмотрено еще летом и 1 в сентябре. Интересы родственников погибших, подавших иски в оккупационный суд Севастополя, представляли российская военная прокуратура и командование воинской части.

Тот же Шкребец сказал, что якобы тех моряков, чьи родственники не обратились в суд, за полгода признают погибшими в течение полугода со дня потопления российского корабля. Но вот беда – 6 месяцев со дня, когда крейсер "Москва" перешел в подводный флот, прошли еще в октябре, а Россия так и продолжает умалчивать о реальном количестве погибших.

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Флагман черноморского флота России, крейсер "Москва" пошел ко дну 14 апреля 2022 года после того, как украинские войска попали в корабль двумя ракетами "Нептун". После чего флагманом флота стал фрегат "Адмирал Макаров", которому теперь, мягко говоря, тоже не ахти после взрывов в Севастополе 29 октября на месте базирования кораблей черноморского флота России.

По версии минобороны россии, на крейсере был просто пожар, приведший к детонации боезаряда. Но интересно, что когда крейсер уже пошел ко дну, в Москве заявляли о том, что якобы пожар локализован, а плавучесть сохранена. Впоследствии в России признали , что судно затонуло, но до сих пор пытаются скрыть причины и потери личного состава.

На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли. Но до недавнего времени в России говорили о 1 погибшем и 27 пропавших без вести.

Стоит отметить, что именно крейсер "Москва" принимал участие в штурме острова Змеиный 24 февраля 2022 года, и именно в адрес этого судна прозвучала легендарная фраза "российский военный корабль иди на ***".

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