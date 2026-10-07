Там, где раньше кипела жизнь, теперь остались лишь руины: жуткие кадры из Кременчуга после атаки

Об этом пишет начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Как выглядит Кременчуг после удара?

После российской атаки в Кременчуге значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. На обнародованных кадрах виден масштаб разрушений: в зданиях выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы.

Посмотрите на эти фото. За словом "разрушение" всегда стоит чья-то жизнь. То, что люди годами строили, обустраивали, берегли. То, на что откладывали деньги. Где собирались быть завтра. А потом прилетает российская ракета или дрон. И человек стоит среди обломков,

– написал Дякивнич.

Кременчуг после атаки / Виталий Дякивнич, Виталий Малецкий

На фотографиях также видны разбитые автомобили и поврежденные частные дома. Во дворе, где пострадали жилые дома, расположена детская площадка, которая также оказалась среди последствий удара.

Масштаб повреждений в городе называют одним из крупнейших для жилой инфраструктуры Кременчуга с начала полномасштабного вторжения.

В настоящее время на местах работают городские и коммунальные службы. Специалисты фиксируют повреждения, помогают жителям и ликвидируют последствия российской атаки. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отметил, что главной задачей сейчас является помощь людям.

Информацию об окончательных последствиях атаки и масштабах повреждений уточняют.