Об этом 24 Каналу рассказал боец "Гвардии наступления" Александр Мамай. Какое оружие применяют россияне, с чем связано уменьшение использования вражеских вертолетов, о помощи от США и за какой техникой будущее – читайте в материале.

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"Скажу завуалировано, ведь пока нет официальной информации. За последние несколько недель, российские войска на нашем участке фронта, в частности, на Кременном направлении, получили хорошую порку. Есть хорошие новости", – анонсировал Мамай.

Ситуация вблизи Кременной: смотрите на карте

Какое оружие применяют оккупанты

Военный рассказал, что прежде всего в Серебрянском лесничестве россияне активно используют FPV-дроны и дроны со сбросами, минометы калибра 82 миллиметра и 120 миллиметров, автоматические станковые гранатометы, иногда пушки БМП и авиацию.

Помню времена, когда вертолеты по несколько раз вылетали за сутки и запускали неуправляемые реактивные снаряды. Сейчас гораздо реже используются российскими войсками. Хотя применяют самолеты, и также пускают неуправляемые авиационные снаряды,

– сказал боец "Гвардии наступления".

Почему россияне используют меньше вертолетов

По мнению военного, сейчас есть другие участки фронта, где оккупанты заинтересованы более активно давить. Они работают по простому принципу: где нащупывают слабинку, туда начинают перегруппировывать и бросать мощное оружие, чтобы с новой силой пытаться пробить это направление.

Поскольку и мы, и соседи по флангам достаточно качественно держим оборону, то россияне не бросают сюда большое количество пехоты. Она все равно будет уничтожена,

– сказал Александр Мамай.

Часто на участок "Гвардии наступления" россияне направляют "Шторм-Z" и зеков. Они понимают, что есть серьезная оборона и вероятность их прорыва минимальна, поэтому не применяют элитные войска.

О помощи от США

Александр Мамай подчеркнул, что пока обещанное оружие не поступило на фронт, поскольку не видно активной маневренной обороны. Как только помощь поступит, начнет выравниваться ситуация. На нескольких направлениях инициатива до сих пор остается за российскими войсками.

Одно дело обеспечить логистикой, чтобы оружие просто попало в Украину. Другое – сделать так, чтобы оружие попало в подразделения и было передислоцировано на передовую. Если артиллерийские снаряды – это не ноль. Если стрелковое оружие или другие средства – это ноль. Надо логистически продумать. Это целая логистическая операция, которая не делается за день – два,

– подчеркнул военный.

За какой техникой будущее

Боец "Гвардии наступления" заметил, что на их направлении российские войска используют квадроциклы и легкую маневровую технику, но пока не массово.

Ближайшее будущее – маневровые небольшие боевые группы, которые передвигаются, например, на электромотоциклах. Один боец имеет ранец с РЭБ комплектом, другой – ранец с FPV. Они выдвинулись на точку: во время передвижения пользуются РЭБ, когда доехали – запустили FPV, отработали и вернулись обратно,

– сказал Александр Мамай.

Электробайк – это тихо, быстро и маневренно. Они достаточно грузоподъемные и не такие заметные в тепловизоре как мотоцикл или автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому все больше и украинские военные, и российские оккупанты будут использовать такие средства.

Ситуация на фронте