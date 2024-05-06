Про це 24 Каналу розповів боєць "Гвардії наступу" Олександр Мамай. Яку зброю застосовують росіяни, з чим пов'язане зменшення використання ворожих вертольотів, про допомогу від США та за якою технікою майбутнє – читайте у матеріалі.

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"Скажу завуальовано, адже поки немає офіційної інформації. За останні кілька тижнів, російська війська на нашій ділянці фронту, зокрема, на Кремінному напрямку, отримали добрячу прочуханку. Маємо гарні новини", – анонсував Мамай.

Ситуація поблизу Кремінної: дивіться на карті

Яку зброю застосовують окупанти

Військовий розповів, що насамперед у Серебрянському лісництві росіяни активно використовують FPV-дрони та дрони зі скидами, міномети калібру 82 міліметри та 120 міліметрів, автоматичні станкові гранатомети, інколи гармати БМП та авіацію.

Пам'ятаю часи, коли гелікоптери по кілька разів вилітали за добу і запускали некеровані реактивні снаряди. Зараз набагато рідше використовуються російськими військами. Хоча застосовують літаки, і також пускають некеровані авіаційні снаряди,

– сказав боєць "Гвардії наступу".

Чому росіяни використовують менше вертольотів

На думку військового, натепер є інші ділянки фронту, де окупанти зацікавлені більш активно тиснути. Вони працюють за простим принципом: де намацують слабинку, туди починають перегруповувати та кидати потужнішу зброю, аби з новою силою намагатися пробити цей напрямок.

Оскільки і ми, і сусіди по флангах достатньо якісно тримаємо оборону, то росіяни не кидають сюди велику кількість піхоти. Вона однаково буде знищена,

– сказав Олександр Мамай.

Часто на ділянку "Гвардії наступу" росіяни направляють "Шторм-Z" та зеків. Вони розуміють, що є серйозна оборона та імовірність їхнього прориву мінімальна, тому не застосовують елітні війська.

Про допомогу від США

Олександр Мамай підкреслив, що поки обіцяна зброя не надійшла на фронт, оскільки не видно активної маневрової оборони. Щойно допомога надійде, почне вирівнюватися ситуація. На кількох напрямках ініціатива досі залишається за російськими військами.

Одна справа забезпечити логістикою, аби зброя просто потрапила в Україну. Інша – зробити так, аби зброя потрапила в підрозділи і була передислокована на передову. Якщо артилерійські снаряди – це не нуль. Якщо стрілецька зброя чи інші засоби – це нуль. Треба логістично продумати. Це ціла логістична операція, яка не робиться за день – два,

– наголосив військовий.

За якою технікою майбутнє

Боєць "Гвардії наступу" зауважив, що на їхньому напрямку російські війська використовують квадроцикли та легку маневрову техніку, але поки не масово.

Найближче майбутнє – маневрові невеличкі бойові групи, які пересуваються, приміром, на електромотоциклах. Один боєць має ранець з РЕБ комплектом, інший – ранець з FPV. Вони висунулись на точку: під час пересування користуються РЕБ, коли доїхали – запустили FPV, відпрацювали та повернулися назад,

– сказав Олександр Мамай.

Електробайк – це тихо, швидко та маневрово. Вони достатньо вантажопіднімальні та не такі помітні в тепловізорі як мотоцикл чи автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Відтак дедалі більше і українські військові, і російські окупанти будуть використовувати такі засоби.

Ситуація на фронті