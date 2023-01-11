Оккупанты очень боятся потерять Кременную: в бой бросают уже кадровых военных
Источник:Сергей Гайдай
На сегодняшний день у оккупантов в Луганской области серьезные проблемы. Они уже начали бросать в бой своих кадровых военных.
К тому же российские захватчики боятся деоккупации Кременной. Кстати, украинские войска будут освобождать Кременную по той же тактике, что и Лиман.
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Оккупанты боятся потерять Кременную
Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас захватчики бросают в бой своих кадровых военных.
Так, оккупанты начали усиливать тысячи свежемобилизованных и зеков своими кадровыми войсками, поскольку понимают, что "проседают" и пытаются удержать Кременную, вокруг которой все заминировано.
Свежемобилизованные идут в атаку в полный рост, позади них дежурят кадыровские заградительные отряды,
– отметил Гайдай.
Глава региона добавил, что Кременское направление сейчас завалено трупами российских захватчиков.
Что происходит в Кременной: последние новости
- Недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты перебрасывают в Кременную десантников и тяжелую технику из Бахмутского направления. Впрочем, они все равно "проседают".
- Военный эксперт Петр Черник заявлял, что Кременная для россиян стратегически важна. По его словам, освобождение города позволит деоккупировать всю Луганщину.
- Кстати, ранее СМИ показали, как встречали 2023 год в 43 ОАБр на направлении Кременная – Сватово. Там ведутся ожесточенные бои за освобождение ключевой трассы, которая является основным маршрутом поставки вражеской армии на северном участке фронта.