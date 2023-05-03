На куполе Кремля в момент "атаки дронов" находились люди
В ночь на среду, 3 мая, российские СМИ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Кремль. В сети уже распространили соответствующие видео.
Однако к кадрам с "атакой беспилотников" следует присмотреться повнимательнее. На момент "удара" на куполе Кремля видны силуэты двух человек, сообщает 24 Канал.
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Что делали люди на куполе Кремля посреди ночи
На увеличенном ролике видны два человека, поднимающиеся по лестнице по куполу Кремля. Стоит добавить, что верхом расположен флаг России.
В настоящее время неизвестно, что два человека хотели сделать на куполе Кремля в 3 ночи. В сети украинцы шутят, что это были глава ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.
На момент "удара" на куполе Кремля находились люди: смотрите видео
Что известно об "атаке беспилотников"
- В России нафантазировали, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. В пресс-службе диктатора Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.
- При этом сообщается, что пострадавших в результате "атаки" нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений. Отмечается, что Кремль расценил эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента в канун Дня Победы, парада 9 мая".
- Также в Кремле говорят, что Россия "оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтет нужным".
- В то же время в ОП говорят, что Украина не имеет никакого отношения к таким событиям. Советник Главы ОП Михаил Подоляк предположил, что это могли вызвать местные силы сопротивления.
- Все, что известно о так называемой атаке беспилотников на Кремль, читайте в материале 24 Канала.