Новая война готова: куда Путин может отправить войска после Украины

Владимиру Путину невыгодно перемирие и прекращение боевых действий в Украине, ведь тогда внутри России начнутся серьезные процессы –бунты. Дело в том, что огромное количество россиян недовольно властью, которая их обманула.

В Кремле это понимают, поэтому уже готовят почву для новой войны. Об этом 24 Каналу сказал президент ОО "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. Он рассказал, какую серьезную операцию готовит российское ФСБ.

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Против кого Путин может дальше воевать

На фронте в Украине и российском тылу находится до 1,5 миллиона военных страны-агрессора. По словам Кутаева, это люди, которые гниют в окопах, которых месяцами, а то и несколько лет не выпускают с поля боя. За это время они накопили немало ненависти и гнева к путинской власти.

А когда договорятся о перемирии, то что Кремль будет держать 1,5 миллиона человек в прифронтовой зоне? Нет, эти люди должны будут вернуться в общество. Вот тебе и огромное количество недовольных граждан,

– сказал президент ОО "Ассамблея народов Кавказа".

Сейчас Кремль решает эту проблему тем, что искусственно вызывает внутри самой России ненависть к кавказцам и мусульманам. Более того, бросает призывы, мол, наши ребята победят в войне с Украиной и придут к кавказцам.

По словам Кутаева, для того, чтобы солдаты, которые сейчас воюют в Украине, не пошли на Москву, в Кремле попытаются направить их ненависть на Кавказ и мусульман. Такая серьезная операция готовится в недрах ФСБ, но вряд ли им удастся ее реализовать.

Напомним, что в 2022 году ситуация на Кавказе дестабилизировалась. Впрочем, сейчас власти в Чечне и Дагестане успешно удалось подавить протесты против мобилизации осенью 2022 года благодаря арестам и подкупу местных активистов.