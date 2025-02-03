У Кремлі це розуміють, тож вже готують підґрунтя для нової війни. Про це 24 Каналу сказав президент ГО "Асамблея народів Кавказу" Руслан Кутаєв. Він розповів, яку серйозну операцію готує російське ФСБ.

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Проти кого Путін може далі воювати

На фронті в Україні й російському тилу перебуває до 1,5 мільйона військових країни-агресора. За словами Кутаєва, це люди, які гниють в окопах, яких місяцями, а то й декілька років не випускають з поля бою. За цей час вони накопичили чимало ненависті й гніву до путінської влади.

А коли домовляться про перемир'я, то що Кремль триматиме 1,5 мільйона людей у прифронтовій зоні? Ні, ці люди повинні будуть повернутися у суспільство. От тобі й величезна кількість незадоволених громадян,

– мовив президент ГО "Асамблея народів Кавказу".

Зараз Кремль розв'язує цю проблему тим, що штучно викликає всередині самої Росії ненависть до кавказців й мусульман. Ба більше, кидає заклики, мовляв, наші хлопці переможуть у війні з Україною і прийдуть до кавказців.

За слів Кутаєва, для того, щоб солдати, які зараз воюють в Україні, не пішли на Москву, у Кремлі спробують спрямувати їх ненависть на Кавказ та мусульман. Така серйозна операція готується у надрах ФСБ, але навряд чи їм вдасть її реалізувати.

Нагадаємо, що у 2022 році ситуація на Кавказі дестабілізувалася. Втім, зараз владі в Чечні та Дагестані успішно вдалося придушити протести проти мобілізації восени 2022 року завдяки арештам і підкупу місцевих активістів.