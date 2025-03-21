Безвыходная ситуация для Путина: перед Кремлем возникли 2 серьезных риска

Кремль оказался в положении, когда любое решение Владимира Путина может привести к ухудшению ситуации в России. Российско-украинская война только усложняет стабилизационную политику кремлевского диктатора. Решить эту проблему может только одно событие.

Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов, отметив, что на существенное усиление боевых действий в России нет достаточного количества сил и средств. Любые угрозы это лишь пустые слова.

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Какие угрозы ожидают Путина

Кирилл Мартынов отметил, что для внутреннего положения страны-агрессора возникают 2 серьезные риски.

Первое – это попытка Владимира Путина объявить массовую мобилизацию.

По тому, что произошло в 2022 году, мы знаем, что такая идея имела очень серьезные социальные последствия. Путин после этого отказался от второй волны мобилизации, ведь те, кто попали на войну в 2022 воюют до сих пор,

– сказал главный редактор "Новая газета Европа".

Дополнительной мобилизации в России нет, ведь российская армия в основном это наемники.

Второе – завершение войны может негативно повлиять на положение страны-агрессора.

Путину будет очень сложно вернуть российскую экономику и военную промышленность к довоенному состоянию. Кирилл Мартынов отметил, что сейчас все в России работает на поддержание боевой способности оккупантов на территории Украины.

Путин не может просто сказать, что он завершает войну, ведь возникнет очень много вопросов, в частности зачем было это начинать и как быть с так называемыми ветеранами. Возвращение к мирной жизни станет крайне болезненным,

– подчеркнул он.

Как решать проблемы России

Главный редактор "Новая газета Европа" отметил, что в идеале России нужно было бы как-то продолжать войну, но чтобы это не очень мешало жизни россиян. Речь идет о менее интенсивных боевых действиях, или подготовке к новой агрессии в будущем.

Для немолодого диктатора Путина это патовая ситуация. Если он и доживет до своего 75-летия, то окажется в положении, когда и воевать сложно, но и перевести страну в режим нормальной жизни тоже нельзя,

– высказался Мартынов.

Он также добавил, если Путин умрет, то может исчезнуть первопричина начала российской агрессии.

К слову, около 150 российских военных, которые отказались воевать в Украине, принудительно отправили в Луганск. Накануне группу из примерно 100 солдат насильно вывезли из Челябинской области в Екатеринбург, где их удерживали в палаточном городке, а затем попытались посадить на самолет в Ростов. Несмотря на сопротивление и попытки отстоять свое право на отказ, всех силой доставили на оккупированную территорию.