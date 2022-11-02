В Кремле обсуждали применение ядерного оружия по Украине, – NYT
2 ноября 2022 , 12:06Читати новину українською
Источник:The New York Times
Высшие российские военные руководители недавно разговаривали о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Это вызвало повышенную обеспокоенность в Вашингтоне союзников США.
Как передают журналисты, Владимир Путин якобы не участвовал в этих разговорах, происходивших на фоне усиления ядерной риторики Кремля и неудач россиян на поле боя.
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Но тот факт, что высшие российские военные руководители участвовали в таких дискуссиях, обеспокоил администрацию президента США Джо Байдена.