В Кремле обсуждали применение ядерного оружия по Украине, – NYT

Высшие российские военные руководители недавно разговаривали о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Это вызвало повышенную обеспокоенность в Вашингтоне союзников США.

Как передают журналисты, Владимир Путин якобы не участвовал в этих разговорах, происходивших на фоне усиления ядерной риторики Кремля и неудач россиян на поле боя.

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Но тот факт, что высшие российские военные руководители участвовали в таких дискуссиях, обеспокоил администрацию президента США Джо Байдена.