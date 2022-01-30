Кремль окончательно подчинил Беларусь: как Путин заставил Лукашенко исполнять свои прихоти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время держался в стороне и даже пытался стать посредником в российско-украинском конфликте. Так в свое время возникли минские договоренности.

Однако сейчас Лукашенко попал в такую ​​ситуацию, когда шансов на самостоятельную игру у него не осталось, и он играет "по нотам Путина". Об этом сайту 24 канала рассказал политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества.

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Лукашенко играет "по нотам" Путина

В Беларусь прибыли подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для участия в военных учениях "Союзная решительность – 2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля.

Совместные учения Беларуси с Россией – это прежде всего устрашение, демонстрирование того, что Путину удалось окончательно покорить Беларусь и фактически заставить выполнять свою внешнеполитическую программу,

– отметил Сушко.

Путин заставил Лукашенко выполнять свою программу / Фото Getty Images

По словам эксперта, одной из составляющих программы Путина является участие Лукашенко в "бряцании оружием", угрозах и агрессивном поведении.

Интересно Беларусь будет воевать, если против России совершат агрессию, – Лукашенко

Совместные военные учения Беларуси и РФ

По данным Минобороны Беларуси, во время учений отработке подлежат следующие вопросы:

усиление участков государственной границы в возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков;

перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и других средств;

поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности;

организация взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Военная техника / Фото Минобороны Беларуси

Вероятные планы России о вторжении из Беларуси

В Госдепе США 18 января предположили, что перемещение российских военных в Беларусь – это подготовка к нападению на Украину. Штаты уже рассказали о своих опасениях "приватно" белорусским властям.

В то же время, в посольстве России в США ответили, что перемещать свои войска – это их право и отрицали вероятное нападение на Украину. Также Кремль заявил, что такие сообщения могут "подтолкнуть Киев к провокациям".

Впоследствии военную технику страны-агрессора заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины – Киева. Отмечается, что в районе, где ее увидели, нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений.

Что войска России делают в Беларуси: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.