Путин мог слить Кадырова, – экссотрудник КГБ указал на интересные детали

4 июля в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Кремль резко осудил нападение, это может означать, что Владимир Путин решил покончить с Рамзаном Кадыровым.

Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Впервые сторонники путинского режима и работники аппарата президента так активно выражают свою обеспокоенность нападением на фактически частное лицо.

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"Обычно в России такую информацию пытаются скрыть, она распространяется только оппозиционными ресурсами. Случай с избиением Елены Милашиной получил широкую огласку, абсолютно все российские СМИ и влиятельные политики осудили его, с заявлением выступил также Дмитрий Песков", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Жесткая реакция на инцидент может быть неприятным сигналом для Кадырова и, вероятно, означает, что Кремль его "сливает".

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Как Кремль использует инцидент в Чечне

На фоне мятежа Евгения Пригожина Рамзан Кадыров может казаться опасным в глазах Путина, или, по крайней мере, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Чеченский лидер имеет частную армию, поэтому относится к той же группе, что и руководитель ЧВК "Вагнер".

"Вполне возможно, что историю с избиением журналистки используют, чтобы ликвидировать Кадырова или снять его с должности. Например, лишат главу Чечни государственного иммунитета и откроют уголовное дело", – сказал Сергей Жирнов.

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