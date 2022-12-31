Кремль разослал СМИ новогодние методички: в них Россия "побеждает" НАТО

Администрация российского диктатора разослала пропагандистам методички, в которых сказано, как "правильно" подытоживать 2022 год. В списке есть упоминание об "успешной" войне Кремля в Украине, не забыли и о НАТО, ЕС и США.

Кроме того, в методичке уже пишут, мол, "скорых побед никто не ждет". Очевидно, через 10 месяцев войны россияне забыли, как кичились, что якобы они "возьмут" Киев за 3 дня.

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Стоит заметить, что вся пропагандистская методика разделена на несколько частей: "главное", "усиление России", "СВО" – то есть война, которую Россия начала в Украине и называет "специальной военной операцией" и абсурдный раздел с названием "новый миропорядок".

Что у Путина говорят о войне в Украине

Сразу в первом "главном" разделе приспешники диктатора пишут, что, мол, начав войну в Украине Путин "принял единственно правильное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".

Путин продолжает свой маразм словами, что якобы Запад "готовился атаковать" Кремль еще в 2014 году. То есть, когда Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

Войну в Украине пропагандисты называют "успешной". По данным администрации Путина, говорится о "защите Россией миллионов российских людей, возвращении российских земель и укреплении национальной безопасности".

Расширение границ России путем "воссоединения" с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России,

– говорят пропагандисты.

Под "расширением" в Кремле понимают Херсонскую и Запорожскую области, однако совсем "забыли", что часть Херсонщины уже снова в составе Украины, а Запорожье – тоже украинское. Более того, в Кремле не говорят, что Россия потеряла единственный областной центр, который захватила с 24 февраля 2022 года – город Херсон.

Далее лживая методичка, как всегда в Москве говорили, пишет, что якобы:

оккупанты "успешно достигают цели "СВО" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины";

Россия воюет не с Украиной, а "с НАТО – самой мощной военной машиной в истории человечества", которая "не сломила российскую армию";

"Запад предоставляет все меньше техники и средств Украине";

на войне в Украине "ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью научить мобилизованных".

Анализируя последний пункт из "советчика" пропагандистов, трудно не вспомнить, что россияне сотнями теряют личный состав по всей линии фронта, особенно жестокие бои на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях.

В пункте об "усилении" России и "новом миропорядке" много абсурда

Пропагандисты Владимира Путина в блоке со странным, анализируя реальное положение вещей, названием "усиление" России" пишут, что нужно акцентировать внимание на "объединении общества".

Как "доказательство" описывают "высокий" официальный рейтинг Путина. На самом деле он далёк от реальности, ведь после проигрышей на фронте он начал падать.

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов рассказал в декабре, что российским властям страшно смотреть в будущее, ведь там они видят только Гаагу или "фонари".

Более того, у администрации российского диктатора хватает глупости говорить об "улучшении" экономики. Хотя в реальности там плохо фактически со всем – против России вводят санкции, все больше известных компаний уходят с их рынка, из-за мобилизации страдает рынок труда и еще длинный список ухудшения в разных областях.

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В наиболее сюрреалистической главе о "новом мироустройстве" работники Владимира Путина говорят, что якобы Россия есть:

"лидером стран", которые "не признают исключительность Запада";

"лидером справедливого, демократического и многополярного мира".

В конце методики пропагандисты описали лучший болезненный сон Путина, который никогда не сбудется, что якобы диктатор: "(Даёт – 24 канал) Европе шанс "одуматься" и "вернуть себе субъектность и будущее".

Ведь сейчас страны Европы якобы "васали" и "периферия" США. Более того, будущее у них есть только "в тесном сотрудничестве с Россией".