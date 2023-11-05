Ядерная риторика Кремля снова усилилась: в ISW объяснили, почему
Источник:ISW
Россия довольно часто прибегает к ядерному шантажу и пытается запугать своим оружием весь мир. Аналитики Института изучения войны проанализировали, зачем она это делает.
Россия продолжает использовать ядерную риторику для того, чтобы запугать союзников Украины. Таким образом государство-агрессор пытается препятствовать поставке военной помощи нашей стране.
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"Уникальное стратегическое оружие"
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 4 ноября, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты". Он добавил, что его страна обеспечила себе безопасность на "десятилетие" благодаря "уникальному стратегическому оружию", то есть гиперзвуковым ракетам.
Кроме этого, в России обещают принять "все необходимые военно-технические меры пресечения" в ответ на модернизацию США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия. Эксперты ISW считают, что Кремль часто ссылается на свой ядерный потенциал, пытаясь "отказать" Запад от предоставления Украине новых пакетов военной помощи.
Путин не готов к переговорам
- Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что на Украину вроде бы давят, чтобы она начала переговоры с Россией. В ISW проанализировали ситуацию и заявили, что Владимир Путин не готов начать мирные переговоры.
- Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. В то же время, нет никаких доказательств, что Путин отказался от своей абсурдной идеи дождаться момента, когда Запад перестанет оказывать помощь.
- Аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, что Россия готова к ведению добросовестных переговоров.