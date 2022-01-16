Кремль снова потребовал письменных ответов на свой ультиматум по поводу нерасширения НАТО
Источник:Newsweek
Дипломатический марафон переговоров первой половины января 2022 года Запада и России не принес громких результатов. Россия потребовала гарантий нерасширения НАТО.
НАТО и США отвечали "нет". Но, очевидно, отвечали устно – и теперь Кремль в публичных заявлениях акцент делает на то, что хочет получить письменную реакцию.
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Россия еще раз напомнила НАТО, что хочет "письменных ответов"
Как минимум, именно об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Мол, Россия после нескольких раундов переговоров с представителями США и НАТО ожидает их письменные ответы.
Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На этой основе и будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений,
– заявил Антонов.
Ультиматум Кремля и реакции США и НАТО: что следует помнить
- Вопросы европейской безопасности и снижение напряжения вокруг Украины обсуждали в Европе на дипломатических переговорах в несколько раундов (в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ) в начале 2022 года.
- Потребность в таких разговорах возникла из-за, во-первых, сосредоточения значительного количества российских войск у границ нашего государства, во-вторых, из-за озвученного Россией требования предоставления ей "гарантий безопасности" (относительно нерасширения НАТО на Восток, в частности на Грузию и Украину).
- Итоги разговоров непонятны: Россия говорит, что ее не понимают, Запад же единодушен относительно того, что Кремль не имеет права и не будет определять, кому в НАТО идти, а кому нет.
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