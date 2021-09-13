Кремль создает плацдарм атаки на Европу, – Бессмертный об учениях "Запад-2021"
Источник:24 канал
Россия и Беларусь совместно проводят военные учения "Запад-2021". Кремль стянул свое оружие, технику и сотни военных к границам. Таким образом создает плацдарм атаки на Европу.
Такое мнение высказал политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале. Он отметил, что учения "Запад-2021" имеют на самом деле большую цель для диктаторов.
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"В этой ситуации важно для Кремля создать плацдарм атаки на Европу", – заверил Бессмертный.
Он отметил, что в легенде учений "Запад-2021" говорится о том, что граница с воображаемым государством, с которым идет война, 2 тысячи километров. Именно такой размах учений.
Вдумайтесь. Это ровно столько, как сумма границы России и Беларуси с Украиной,
– заявил экс-посол.
Бессмертный также отметил, что основная единица сил состоит из десантно-штурмовых групп России, участвовавших в аннексии Крыма и боях на Донбассе.
"Мы видим инсценировку и розыгрыш вероятного варианта ведения войны с Украиной. Достигается ли результат быстро? Я не верю, что Лукашенко, который параноидально любит власть, так быстро сдастся", – подытожил политик.
Учения "Запад-2021": коротко
- Совместные военные учения России и Белоруссии стартовали 9 сентября. Продлятся они до 16 сентября.
- Обучают военных "в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
- Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне учений обсудили сотрудничество по телефону.
- Лукашенко объяснял, что учатся вместе, ведь "и воевать придется вместе".
- Владимир Зеленский заверил, что осознает опасность.