Кремль стреляет сразу в двух зайцев, – аналитик о военных учениях в Черном море

Россия начала крупные военные учения в Черном море. Таким образом Кремль стреляет сразу в двух зайцев.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. С одной стороны, это постоянная игра мышцами, а с другой – Россия действительно готовит личный состав к проведению соответствующих операций.

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"Проблема в том, что Кремль одним этим действием как раз стреляет в двух зайцев", – заявил аналитик.

По словам Краева, Россия действует в 2 направлениях: психологически влияет на Украину и ее союзников и в то же время действительно разрабатывает определенные сценарии.

По мнению аналитика, каждые такие учения так или иначе сопровождают украинские военнослужащие. То есть если россияне подходят близко к нашей акватории или границе, то Украина должна отвечать зеркальными перемещениями собственных подразделений.

Вспомним, как ловко россияне умеют провоцировать в таких условиях. Поэтому они готовят почву для провокаций, с которых могут начать собственную агрессию, и, к сожалению, действуют стратегичнее, чем нам бы хотелось. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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Краев рассказал о военных учениях России в Черном море: смотрите видео

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