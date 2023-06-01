Кремль таки отреагировал на бои в Шебекино: мэр получил орден, а Песков упомянул о "СВО"

Ситуация в Шебекино в Белгородской области набирает обороты. После сообщений о танковых боях в городе Кремль решился выдать хилую реакцию на события в городе.

Об этом пишут российские СМИ. В частности, на "освобождение" Шебекино отреагировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, пишет 24 Канал.

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Какое заявление сделал Песков

После долгого молчания российских властей Песков наконец решился прокомментировать бои в городе. Однако вместо того, чтобы успокаивать население или принимать какие-то важные решения, он лишь заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".

Российские власти в очередной раз сделали вид, будто им не плевать на судьбу своих граждан.

Путин наградил мэра города

И пока население Шебекино собирает свои тревожные чемоданы и убегает подальше от РДК и легиона "Свобода России", российский президент решил, что сейчас удобное время для наград. Так, Путин распорядился наградить главу администрации Шебекино орденом Мужества.

К слову, Песков уверял, что бункерный дед находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором.

Что происходит в Шебекино: коротко