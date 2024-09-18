Почему Кремль снова угрожает странам НАТО из-за разрешения бить вглубь России

США пока не приняли решение предоставить разрешение Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. Однако в НАТО отмечают, что Киеву нужно его предоставить. На эту позицию Альянса отреагировал Кремль, назвав ее "непрофессиональной, недальновидной", а также "провокационной и опасной".

Кандидат политических наук Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что очередные угрозы Москвы в адрес НАТО могут быть адресованы внутренним потребителям – россиянам. Мол, якобы страны-члены Альянса стремятся "уничтожить Россию" или навредить ее суверенитету.

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Не обязательно это будет публично

В то же время российские власти вероятно выводят эскалацию на очередной уровень, угрожая западным государствам, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине в том количестве, в котором могут.

Это доказывает, что все же на Западе могут принять судьбоносные решения для Украины. В Кремле это прекрасно понимают и пытаются как-то этому помешать,

– отметил кандидат политических наук.

Учитывая то, что россияне начали отводить определенные типы вооружения, в частности, военные самолеты от зоны поражения дальнобойных ракет, вполне возможно, по его мнению, что все же Вашингтон и другие союзники приближаются к принятию этого решения.

Однако не обязательно оно будет публичным. Некоторое время его могут держать в тайне, и уже постфактум враг узнает о том, что оно было принято.

Этот вопрос может решиться на полях Генеральной ассамблеи ООН, где должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Возможно Байден сможет войти в историю как американский президент, который все же поддержал Украину в той степени, какой действительно нам нужно. Это могло открыть новую страницу войны,

– отметил Станислав Желиховский.

Принятие решения об ударах вглубь России позволит Украине, по его словам, чувствовать себя более уверенно и продолжать смотреть на Владимира Путина и российскую военную и диктаторскую машину, чтобы заставить противника сесть за стол переговоров. Это позволит договариваться о том, как, когда и при каких условиях можно прекратить войну, или по крайней мере ее горячую фазу.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью подготовила план победы над Россией. Вскоре он должен его представить Джозефу Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. В плане говорится о вопросах безопасности, геополитического положения Украины, необходимой военной поддержки, а также свободы в использовании полученного вооружения.