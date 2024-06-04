"Нет иммунитета от ударов": в Кремле угрожают бить по иностранным инструкторам в Украине

В Кремле в очередной раз разошлись угрозами - на этот раз они пригрозили ударами по инструкторам, которых в Украину отправили страны-союзники.

Москва снова угрожает ударами

Новое заявление озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков для росСМИ. Таким образом он отреагировал на информацию, что некоторые страны НАТО могут отправить в Украину своих инструкторов.

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По словам путинского прихвостня, у иностранных инструкторов не будет иммунитета от российских атак.

Любые инструкторы, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, не имеют никаких иммунитетов. И неважно – они французские или не французские,

– сказал Песков.

Также Песков заявил, что США для России являются враждебной страной и добавил, что такой же якобы является и Россия для Штатов.

Франция может отправить в Украину своих инструкторов