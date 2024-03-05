Российский неоколониализм: как Кремль "кукловодит" странами Африки

Россия продолжает советскую "традицию" вмешательства в африканские страны, устраивая там государственные перевороты. Хотя подобная деятельность нередко подается как антиколониальная, ее настоящей причиной является желание взять под контроль критические ресурсы континента.

Госперевороты и зверства: как Россия вмешивается в жизнь стран Африки

С 1950 года Африка пережила 220 попыток государственных переворотов, что составляет шокирующие 44% подобных инцидентов в мире. Половина из этих попыток оказались успешными.

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До распада СССР организация государственного переворота была стандартной стратегией установления просоветской власти в стране. В годы "перестройки" вмешательство советов в жизнь Африки уменьшилось. Однако в течение последних двух десятилетий Россия пытается восстановить контроль над континентом – не только через инвестиции в критически важные отрасли, но и политически, то есть путем приведения к власти "дружественных" правительств и подрыва демократии.

Важность этих изменений нельзя недооценивать. Осуществление государственных переворотов в нестабильных государствах имеет двойную цель – как часть глобальной борьбы с демократиями и как превращение в оружие критически важных ресурсов подобно тому, как Россия пыталась использовать энергоносители как оружие.

Россия через свое неофициальное представительство – частную военную компанию "Вагнер" (или подобные формирования) – играет все более влиятельную роль в конфликтах в Африке, особенно в странах к югу от Сахары. Такое все более интенсивное вовлечение напоминает новую форму неоколониализма и грозит тяжелыми последствиями.

Россия применяет различные стратегии, в частности политическое вмешательство, незаконную торговлю оружием, подтасовку голосов в ООН, дезинформацию и эксплуатацию ресурсов. Такой подход пагубно влияет на социально-политический и экономический ландшафт африканских стран, создавая угрозы глобальной безопасности.

Подобно мировым усилиям, направленных на уничтожение колониализма в прошлом веке, российский неоколониализм и империализм требуют безотлагательного вмешательства со стороны международного сообщества.

Судан, Мали и Центральноафриканская Республика являются примерами значительного российского влияния в Африке, осуществляемого прежде всего через ЧВК "Вагнера". Хотя Зимбабве меньше непосредственно пострадала от деятельности вагнеровцев, там это влияние также достаточно заметно (например голосование Зимбабве вместе с Россией за резолюцию ООН 68/262 по аннексии Крыма). Во всех этих странах происходили перевороты, начиная с 2013 года, когда была создана компания "Вагнера".

В 2017 году в Зимбабве произошел государственный переворот, который устранил президента Роберта Мугабе и привел к власти Эммерсона Мнангагву. Исторические связи России с правящей партией Зимбабве "ЗАНУ-ПФ" достигают времен борьбы за независимость. Выборы 2018 года под наблюдением групп, связанных с Евгением Пригожиным (лидером вагнеровцев) имели целью легитимизировать президентство Мнангагвы.

Вскоре, в 2019 году, российское АО "Афромет" подписало соглашение о разработке мегапроекта – шахты Platinum Group Metals (PGM) в районе Грейт Дайк – что свидетельствует об экономическом сотрудничестве в условиях геополитических сложностей.

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Политические потрясения в Мали вылились в серию государственных переворотов начиная со свержения президента в 2020 году, после чего произошел еще один переворот под руководством вице-президента Ассими Гоита в 2021 году, что дальше повысило нестабильность. Вмешательство ЧВК "Вагнера" с 2021 года, а также российские дезинформационные кампании, усилили политический кризис.

Примечательно, что российские тролли сфабриковали информацию о выводе французских войск, обманчиво обвинив французских военных в якобы вывозе тел, похороненных возле малийской военной базы.

Кроме того, по сообщениям, связанные с Россией группы сыграли роль в переносе выборов 2021 года, которые затем повторно отложили в 2024 году. Посреди этого хаоса Россия укрепляла собственное присутствие в Мали через соглашение по строительству золотообогатительного завода и соглашение с "Росатомом" по использованию ядерной энергии и добыче полезных ископаемых. Это свидетельствует о сложном взаимодействии политического маневрирования, дезинформации и экономических интересов в нестабильной среде Мали.

Два значительных государственных переворота потрясли Судан в последние годы:

первый произошел в апреле 2019 года и привел к устранению многолетнего президента Омара аль-Башира;

второй произошел в октябре 2021 года, когда военные захватили контроль над правительством.

Начиная с 2017 года за этими переворотами стояли ЧВК "Вагнера", российские советники и вооруженная поддержка, тогда как массовая добыча золота осуществлялась компанией Meroe Gold, которую в то время контролировал Пригожин. В продолжающейся гражданской войне в Судане "Вагнер" стал на сторону одной из сторон конфликта – суданских Сил быстрой поддержки.

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Центральноафриканская Республика погрязла в политической нестабильности с 2013 года. Присутствие ЧВК "Вагнера" при поддержке российского правительства сыграло ключевую роль в поддержке нынешнего президента Фостена-Аршанжа Туадеры, что подрывает суверенитет ЦАР. При этом вагнеровцы также приобщены к добыче природных ресурсов.

Типично для колониального влияния, российское господство в Африке основывается на военном присутствии через "посредничество" "Вагнера". Российское влияние ослабляет суверенитет африканских стран через:

продажу оружия (в 2018 – 2022 годах Россия поставляла в Африку 40% импорта основных видов вооружений по сравнению с 16% из США, 9,8% из Китая и 7,6% из Франции);

вмешательство в выборы;

дезинформационные кампании;

военные учения.

Ни один из перечисленных процессов не был мирным. Вместо этого они основывались на насилии, неравенства и потенциальных военных преступлениях, о чем свидетельствуют такие зверства, как резня в Агибадо.

С 2022 года российское влияние усилилось

Сначала привлечение наемников "Вагнера" обеспечило Москве возможность отрицать собственное привлечение, включая обвинения во внесудебных убийствах, изнасилованиях, пытках и произвольных задержаниях. По приглашению правительства ЦАР в 2017 году прекратить гражданскую войну, которая с 2012 года привела к гибели тысяч людей и появлению более миллиона переселенцев, Россия добилась исключения из эмбарго ООН на поставки оружия ЦАР, которое действует с 2013 года, разместив там около 2000 "невооруженных военных инструкторов", что только способствовало насилию.

Вскоре оказалось, что это были вооруженные военные, которые убивали гражданских, грабили дома и расстреляли верующих в мечети в Бамбаре во время большой военной операции в 2021 году. Сообщается, что ЧВК "Вагнера" также сотрудничала с некоторыми повстанческими группировками, а ее филиалы активно занимались обеспечением частной охраны, добычей полезных ископаемых и другими коммерческими проектами.

Для охваченных войной, но богатых ресурсами стран, таких как Судан, вознаграждение за российское военное присутствие – это буквально эксплуатация. В 2021 году куда-то делись 32,7 тонны суданского золота на сумму около 1,9 миллиарда долларов. Россия тесно сотрудничала с военной хунтой Судана, чтобы обеспечить непопадание золота на миллиарды долларов в суданскую казну в обмен на политическую и военную поддержку Кремля.

В декабре 2021 года вагнеровцев разместили в Мали при поддержке российских вооруженных сил, создав оперативную базу рядом с международным аэропортом имени Модибо Кейта в Бамако, вблизи "Авиабазы 101" – военного объекта, который используют ВВС Мали.

Вагнеровцев обвиняют в совершении жестоких преступлений вместе с малийской армией. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после развертывания сил ЧВК "Вагнера" в Мали в конце 2021 года жертвы среди гражданского населения выросли более чем в три раза.

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Попытки России расширить свое политическое влияние в Африке усилились в 2022 – 2023 годах, поскольку Россия стремится легитимизировать собственный режим на международном уровне и иметь голоса в свою поддержку в Генеральной Ассамблее ООН.

В июле 2023 года, несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину и западные санкции, 17 глав африканских государств приняли участие во втором российско-африканском саммите.

Доход от торговли между Россией и африканскими странами почти удвоился: с 9,9 миллиарда долларов в 2013 году до 17,7 миллиарда долларов в 2021 году.

Экспорт зерна имеет особое значение, поскольку почти 30% африканского импорта зерновых поступает из России. После выхода России из зернового соглашения она даже заявила, что будет поставлять зерно в шесть африканских стран бесплатно. Впрочем, пока, несмотря на эти усилия, большинство африканских стран (кроме "друзей" России вроде Зимбабве или Судана) голосуют в ООН в пользу Украины.

Российский неоколониализм, которым "дирижируют" посредники вроде ЧВК "Вагнера", ставит под угрозу суверенитет, безопасность и демократию африканских стран. Примеры Зимбабве, Судана, Мали и Центральноафриканской Республики являются мощным напоминанием о последствиях российского влияния.

Международное сообщество должно объединиться, чтобы противостоять этой тревожной тенденции. Наш моральный долг заключается в том, чтобы предотвратить повторение истории, и чтобы африканские страны имели автономию и процветание, на которые они справедливо заслуживают. Мы должны противостоять новой форме неоколониализма и защитить будущее Африки и мира.