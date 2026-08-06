Как сообщили в Центре по противодействию дезинформации, правительство страны-агрессора выделило из государственного бюджета дополнительные 3 миллиарда рублей, что составляет примерно 39 миллионов долларов США. Эти средства направлены исключительно на организацию летнего отдыха для детей участников так называемой "СВО".

Что свидетельствует решение России вкладывать средства в отдых детей участников "СВО"?

Такое решение в очередной раз ярко демонстрирует истинные приоритеты российских властей, которые продолжают использовать социальную политику как прямой инструмент продвижения войны.

Предоставление подобных льгот исключительно семьям оккупантов искусственно создает привилегированную категорию граждан. Фактически руководство страны-агрессора стимулирует участие в военной агрессии через разветвленную систему социальных поощрений, что является неотъемлемым элементом последовательной милитаризации российского общества и героизации военных преступников.

В то же время Кремль продолжает тщательно замалчивать перед собственным населением истинный характер так называемой "СВО".

За пропагандистскими ширмами о социальной защите скрывается жестокая, агрессивная война против Украины, которая ежедневно сопровождается систематическими террористическими ударами по гражданской инфраструктуре, массовой гибелью мирных жителей и многочисленными, вопиющими нарушениями всех возможных норм международного права.

Важно! Особенно показательным в этой ситуации является финансовый аспект. По разным независимым оценкам, стоимость лишь одного массированного комбинированного ракетно-дронового удара российской армии по территории Украины может составить от 100 до 400 миллионов долларов США.

На фоне этих колоссальных затрат на убийства и разрушения дополнительные 39 миллионов долларов на детский отдых выглядят исключительно циничным информационно-пропагандистским шагом. Эта подачка призвана лишь поддержать положительный образ войны внутри самой страны.

В ЦПД подчеркнули, что прекращение российской агрессии позволило бы направлять значительно больше ресурсов на реальные социальные нужды абсолютно всех детей.

Вместо этого нынешний режим продолжает использовать миллиардные бюджетные средства не для развития государства, а исключительно для кровавого поощрения участия в захватнической войне.

В июне сообщалось, что оккупационные власти планируют привезти во временно оккупированный Крым десятки тысяч детей из разных регионов России и оккупированных украинских территорий. Помимо отдыха, в детских лагерях особое внимание уделяется идеологическому и военно-патриотическому воспитанию. Несмотря на ситуацию с безопасностью, оккупационная администрация уверяет, что не видит никаких угроз для проведения таких программ.