Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, уряд країни-агресорки виділив із державного бюджету додаткові 3 мільярди рублів, що становить приблизно 39 мільйонів доларів США. Ці кошти спрямовані виключно на організацію літнього відпочинку для дітей учасників так званої "СВО".

Про що свідчить рішення Росії вкладатися у відпочинок дітей учасників "СВО"?

Таке рішення вкотре яскраво демонструє справжні пріоритети російської влади, яка продовжує використовувати соціальну політику як прямий інструмент просування війни.

Надання подібних пільг виключно сім'ям окупантів штучно створює привілейовану категорію громадян. Фактично, керівництво країни-агресора стимулює участь у військовій агресії через розгалужену систему соціальних заохочень, що є невіддільним елементом послідовної мілітаризації російського суспільства та героїзації воєнних злочинців.

Водночас Кремль продовжує ретельно замовчувати перед власним населенням справжній характер так званої "СВО".

За пропагандистськими ширмами про соціальний захист ховається жорстока, агресивна війна проти України, яка щодня супроводжується систематичними терористичними ударами по цивільній інфраструктурі, масовою загибеллю мирних жителів та численними, кричущими порушеннями всіх можливих норм міжнародного права.

Важливо! Особливо показовим у цій ситуації є фінансовий аспект. За різними незалежними оцінками, вартість лише одного масованого комбінованого ракетно-дронового удару російської армії по території України може становити від 100 до 400 мільйонів доларів США.

На тлі цих колосальних витрат на вбивства та руйнування, додаткові 39 мільйонів доларів на дитячий відпочинок мають вигляд виключно цинічного інформаційно-пропагандистського кроку. Ця подачка покликана лише підтримати позитивний образ війни всередині самої країни.

У ЦПД підкреслили, що припинення російської агресії дало б змогу спрямовувати значно більші ресурси на реальні соціальні потреби абсолютно всіх дітей.

Натомість наявний режим продовжує використовувати мільярдні бюджетні кошти не для розвитку держави, а виключно для кривавого заохочення участі у загарбницькій війні.

У червні повідомлялося, що окупаційна влада планує привезти до тимчасово окупованого Криму десятки тисяч дітей із різних регіонів Росії та окупованих українських територій. Окрім відпочинку, у дитячих таборах особливу увагу приділяють ідеологічному та військово-патріотичному вихованню. Попри безпекову ситуацію, окупаційна адміністрація запевняє, що не вбачає жодних загроз для проведення таких програм.