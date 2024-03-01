Кремль заявил, что готов отдать тела якобы пленных украинцев с Ил-76: реакция ГУР и Лубинца

Россияне заявили, что готовы передать Киеву тела украинских военнопленных, которые якобы находились на самолете Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал 24 Каналу заявления россиян о передаче тел погибших.

Смотрите также Обмен пленными: вернули ли защитников, которые якобы были на Ил-76, упавшем под Белгородом

Работа над передачей тел продолжается

Юсов отметил, что Украина неоднократно обращалась к России с просьбой передать тела якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76.

Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных. Работа в этом направлении продолжается,

– заявил Юсов.