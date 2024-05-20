Большая миграция по-русски: как враг заменяет население на оккупированных территориях

Думаю, выражение "кнутом и пряником" известно многим. В политике это называется системой стимулов и принуждения. Именно это использует Россия для корректировки в выгодном для себя ключе демографической ситуации на оккупированных территориях Украины.

Программы переселения по-русски

Алгоритм отработан на Крымском полуострове. В 2023 году он начал работать на оккупированных регионах материковой части Украины.

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Как это работает? Местных жителей активно "паспортизируют" и переоформляют недвижимость уже по российским законам. Теоретически, выданные государственными органами Украины документы будут действовать (исходя из принятых норм для этих территорий) до 2028 года. На практике оккупационные власти спешат, пытаясь завершить процесс гораздо быстрее.

Параллельно с этим часть жителей оккупированных регионов российские власти будут стремиться вывезти на территорию России и поселить там. Активно работают программы "переселения" граждан Украины.

Среди основных можно указать следующие:

программы "размещения украинских беженцев". Это документирование, разрешение на временное проживание. Но обычно в регионах Сибири, Дальнего Востока. Кстати, разрешение на временное проживание в "безквотном" режиме с 2024 года распространяют на "всех украинцев";

госпрограмма переселения по которой выходцы из страны бывшего СССР могли переселиться в Россию с получением "подъемных" (со второй половины 2024 года не действует для граждан Украины из оккупированных областей, которые Россия объявила своими);

с 2023 года для жителей регионов, которые Россия незаконно объявила "своими", заработала программа повышения трудовой мобильности, которая стимулирует переселение специалистов в 18 субъектах федерации. Прежде всего это районы Сибири и Дальнего Востока. Также есть еще депрессивные регионы европейской части: Псковская, Тамбовская, Калужская области. В зависимости от региона также предлагается финансовый стимул к переезду;

отдельно стоит упомянуть программы "вымывания мозгов". Это программы приграничного сотрудничества, которые финансируют обучение, в том числе и украинских детей в российских вузах. Запущены были в 2015 году, в 2019 и в 2020-м увеличили количество возможных участников. В 2022 – 2023 годах установили отдельный фокус на выходцах из Украины и Беларуси.

Часть жителей разными способами выманивают, переселяют в достаточно отдаленные регионы России. Часть, как, например, уникальных специалистов, переселяют с применением принуждения. Финансовые выплаты используют как альтернативу давления на человека в месте проживания: "Поедешь, не будет проблем, и деньги получишь".

На первый взгляд, создается парадоксальная ситуация – из негусто населенных (с учетом беженцев) регионов Кремль пытается выселить немало людей. Речь идет об объемах в не менее 10 – 15% от населения, оставшегося под оккупацией.

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Но на место вывезенных и людей, сбежавших от "русского мира, завозят "новых граждан". Для которых, в первую очередь, используют механизм финансового стимулирования. Говорится о нескольких разных по своему составу и характеристикам потоков.

1. Управленцы – наиболее малочисленная группа, с которой, в принципе, все понятно. Это жители России, которые ради будущего карьерного роста некоторое время работают на оккупированных территориях. Говорится не только об органах власти, а, например, о налоговых органах, полиции. Большинство из них приезжают временно, поэтому они нас интересуют в меньшей степени.

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2. Молодые специалисты и специалисты для гражданской инфраструктуры. А вот здесь интереснее. Говорится об учителях, медиках, инженерах коммунальных предприятий. Для этих людей, в зависимости от специальности, предусмотрены так называемые "подъемные" (разовые выплаты), доплаты при условии работы, доступ к льготным ипотечным программам.

3. Пенсионеры из районов крайнего Севера. Эта программа в 2015 – 2017 годах дала достаточно мощный поток переселенцев в Крым. С 2018 по 2023 годы квоты (финансы) выделялись на мизерном уровне. В 2024-м есть основания полагать, что квоты будут, но значительная их часть – в оккупированные Россией украинские регионы. Люди поедут, потому что даже прифронтовой регион по качеству жизни значительно лучше условного Магадана.

4. Силовики. Говорится в первую очередь об офицерах и контрактниках вооруженных сил России и Росгвардии, а также их семьях. Для этих категорий строят служебное жилье. А те, кто решил остаться, могут стать участниками "военной ипотеки" – получить ипотечный кредит под 8% годовых (максимум). Военные пенсионеры также входят в эту категорию и являются "желанным" миграционным ресурсом для Кремля.

Но кроме программ направленных на переселение, есть финансовые программы, которые "покупают лояльность" местных жителей и параллельно также стимулируют миграционные потоки.

Ключевой такой программой является льготная ипотека под 2% годовых, которая распространяется именно на оккупированные территории. С одной стороны, это вроде бы для местных жителей, которые успели получить российское гражданство. Но схема когда за офицером условной "Росгвардии" приезжает семья и уже жена оформляет ту самую "ипотеку под 2%" вполне реальна. Как реальна реклама программы и молодых специалистов, которых Россия перетягивает на оккупированные территории. К сожалению, реальна и для части граждан Украины, которые спешат получить российский паспорт для доступа к ресурсу улучшения своих жилищных условий.

Большая стройка и передел собственности

Возникает вопрос: а где же селить всех этих понаехавших? Здесь есть два основных механизма.

1. Большая стройка. Действительно, в ряде городов Россия начинает масштабное строительство. Говорится как об объектах инфраструктуры, так и о жилье. Новые квадратные метры частично предоставляются тем, кто потерял жилье во время боев. Это на камеру, чтобы показать заботу. А вот большинство идет либо как "служебное жилье" (то есть под аренду), или как квадратные метры, доступные для продажи. Финансы из вышеперечисленных программ.

Если льготная ипотека вряд ли является прибыльной с точки зрения финансов (она выгодна для Кремля в разрезе изменения демографической картины), то освоение денег по программам переселения из районов крайнего севера вполне позволяет заработать здесь и сейчас.

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2. Передел собственности. В начале текста я упоминал о переоформлении собственности. Еще раз напомню, что формально процесс длится до 2028 года. На самом деле оккупационная власть спешит. Она хочет быстро запустить рынок вторичного жилья.

С одной стороны, это выкуп квартир у тех, кто "уезжает" и, соответственно, тем уже некуда возвращаться. С другой – национализация "ничейного жилья", то есть жилплощади, принадлежащей украинцам, сбежавшим от "русского мира".

С 2024 года дополнительным стимулом стало расширение программы "ипотеки под 2%" на вторичный рынок жилья на оккупированных территориях. То есть новые переселенцы могут искать себе жилье, не дожидаясь результатов "большой застройки".

Выводы и возможные цели России

С учетом политики замещения населения в Крыму, реализованной Кремлем, можно спрогнозировать, что Россия рассчитывает:

заместить 10 – 15% населения (оставшегося под оккупацией) на выходцев из других регионов к 2025 – 2026 годам. Говорится о молодом и относительно молодом поколении, морально готовом к мобильности. А также о той категории, мысли и жизненные установки которой легче всего изменить. Вместо них приедут "идеологически заряженные" жители России, в частности военные и пенсионеры;

уже в 2025 году показать "рост населения" благодаря миграционным потокам. К 2026 – 2027 годам получить не менее 20 – 25% населения, переехавшего в регион, уже находящийся под оккупацией.

В таком случае Кремль во время проведения, например, переговоров о прекращении огня может даже согласиться на проведение референдумов в будущем. На нем будут голосовать "жители регионов".

Для Украины основной задачей является недопущение ошибок "крымского кейса". Напомню, что мы очень мало обращали внимание на процессы переселения. Хотя это могло стать одним из основных тезисов коммуникации по Крыму. Нам необходимо как можно скорее осуществить нижеперечисленные мероприятия.

1. Разработать и опубликовать контуры программы по восстановлению имущественных прав после деоккупации регионов. Сегодня есть ряд разработок аналитических центров, но нет утвержденных на государственном уровне алгоритмов. Такое можно простить, если война длится менее 2 лет. Если больше, то накапливаются проблемы, которые уже не решить без специальной государственной политики. Особенно, если учесть, что мы, в отличие от России, ограничены рамками законности и уважения к правам человека.

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2. Регулярно отслеживать и публиковать качественные и количественные показатели российской политики по замещению населения. Это нужно не только на период после войны, но и даже на моменте возможных переговоров о прекращении огня и политических механизмах возвращения территории. Мы должны знать, сколько людей выехали и кого привезли вместо них. Это, кстати, тоже один из пунктов будущих политических претензий к России.

3. И, наконец, надо помнить, что среди факторов, которые влияют на динамику миграционных процессов, является ситуация на фронте. А это уже вопрос поддержки Сил Обороны Украины, в частности гражданами страны. Надежды на то, что наши проблемы решаться руками "сильных союзников", вредны. Партнеры могут помочь финансово, морально, немного политически. Решать наши проблемы должны прежде всего мы сами.