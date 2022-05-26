Кремль ждет от Украины "осознания" оккупации
Российское политическое руководство ожидает, что Украина "примет" сложившуюся ситуацию. В Кремле очевидно и цинично намекнули, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.
Пресссекретарь Путина не решился назвать вещи своими именами
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, во время брифинга ответил на вопросы пропагандистов, каких уступок от Украины ожидает Москва.
Кстати , Россию невозможно умиротворить, а нужно обуздать силой, – глава МИД Британии.
В ответ Песков сказал, что Россия ожидает от Украины принятия ее требований и "осознания реально сложившейся ситуации".
В то же время пресс-секретарь Путина не решился назвать вещи своими именами. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориальных уступках, он что-то пробормотал, что "это не территориальные уступки", а Киеву якобы нужно признать ситуацию де-факто и "просто здраво ее оценить".
Россия продолжает ставить ультиматумы Украины
- Риторика Пескова в очередной раз подтвердила то, о чем говорили в Офисе Президента Украины. В частности, в Киеве решили приостановить мирные переговоры , поскольку Россия ставит ультиматумы, угрожает и не хочет осознавать реальное положение дел.
- Президент Владимир Зеленский также отмечал, что переговоры станут возможны только, когда в Киеве поймут, что Москва продемонстрирует желание перейти к дипломатии.
- Кроме того, Владимир Зеленский заявлял, что Путин не понимает, что Украина не пойдет на уступки , в том числе территориальные. Глава государства заверил, что Украина будет сражаться с Россией, пока не вернет свои территории.
- Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов также предупреждал Россию, что Украина будет воевать , пока не будут изгнаны все российские войска. По его словам, до августа Украина получит достаточное оружие , которое будет иметь значение для изменения ситуации на фронте.
- Не следует забывать и о том, какую цену Россия платит за войну с Украиной. Число погибших российских военных уверенно приближается к отметке в 30 тысяч . Кроме того, под бешеным давлением экономика России из-за санкций Запада.
- Санкции оказывают прямое влияние на военно-промышленный комплекс России, уже использовавшей 60% высокоточного оружия. На фоне ограничений Москве будет сложно восстановить ресурсы.