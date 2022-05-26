Кремль ждет от Украины "осознания" оккупации

Российское политическое руководство ожидает, что Украина "примет" сложившуюся ситуацию. В Кремле очевидно и цинично намекнули, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.

Пресссекретарь Путина не решился назвать вещи своими именами

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, во время брифинга ответил на вопросы пропагандистов, каких уступок от Украины ожидает Москва.

Кстати , Россию невозможно умиротворить, а нужно обуздать силой, – глава МИД Британии.

В ответ Песков сказал, что Россия ожидает от Украины принятия ее требований и "осознания реально сложившейся ситуации".

В то же время пресс-секретарь Путина не решился назвать вещи своими именами. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориальных уступках, он что-то пробормотал, что "это не территориальные уступки", а Киеву якобы нужно признать ситуацию де-факто и "просто здраво ее оценить".

Россия продолжает ставить ультиматумы Украины

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