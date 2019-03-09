Кремль их не оставит: генерал рассказал, что не так с "гумконвоями" на оккупированном Донбассе

Отсутствие новых "гумконвоев" из России на оккупированный Донбасс можно объяснить как продуманной тактикой, так и сбоями. Однако об погасшем интересе Москвы к этим регионам говорить рано.

Не стоит напрасно надеяться на то, что Россия оставит боевиков на оккупированном Донбассе, сказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк "Обозревателю".

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24 канал писал, что в 2019 году жители оккупированных территорий еще не получали, так называемой, братской помощи от страны-агрессора. Пресс-секретарь российского президента Путина объяснил, что теперь Россия будет оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу "по реальным потребностям".

Причин изменения тактики России относительно "гумконвоев" может быть несколько, однако не следует учитывать этот факт в "дорожной карте" для Донбасса. Россия могла завести достаточное количество "запасов" раньше или случился какой-то сбой.

Но мы не должны рассчитывать на то, что Россия завтра или послезавтра оставит эти террористические группы, организации, руководителей и мы сможем быстро освободить эти территории. Нам надо разрабатывать стратегию без варианта, что Кремль оставит их без внимания и защиты,

– добавил он.

По словам генерала, для освобождения оккупированных территорий нужна дипломатия и сила. Эти два варианта можно применить в комплексе или по отдельности.

"Разведка докладывает, что Донбасс бессилен, что можно наступать. А я хочу увидеть хотя бы одного человека из разведки, который доложил бы данные, которые могут позволить руководству государства сделать вывод о наступлении. Я бы хотел увидеть того начальника, который бы послал на смерть десятки тысяч украинцев", – отметил Вовк.

Что скрывают "гумконвои" из России?



Отметим, что 84-й по счету "гумконвой" из России на оккупированный Донбасс отправили 20 декабря 2018 года. Его общий вес составлял 310 тонн, а вошли туда якобы детские продуктовые наборы, товары медицинского назначения и новогодние подарки.



Россия отправляет на оккупированный Донбасс "гуманитарную помощь" с нарушением международных норм, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, есть доказательства, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.