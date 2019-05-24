Кремль может не согласиться на мирные переговоры с Украиной, – эксперт

Переговоры с Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе стоит вести. Но не совсем понятно, о каком формат переговоров идет речь. Какая дорожная карта у Украины и согласится ли Кремль?

Такое мнение 24 канала высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Если говорить с Россией с украинских позиций, то Москва на них не согласится. А линия России – поражение Украины, поскольку Кремль требует предоставления оккупированным территориям автономии. Опыт урегулирования конфликтов, которые инициирует Россия – Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, где были различные форматы переговоров, которые ни к чему не привели. Конфликты заморожены,

– говорит Дмитрий Снегирев.

По его словам, на переговорах Россия будет ставить вопрос об имплементации минских соглашений. Это единственный формат, на который согласится Москва. В Кремле уже заявили: если будут переговоры, то только об особом статусе ОРДЛО, амнистии боевиков и выборах на оккупированных территориях. Что касается обмена военнопленными – то член Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что Россия саботирует этот вопрос.

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К тому же, отмечает Снегирев, формат таких переговоров с РФ исключает возможность признания квазиреспублик. И это понимают в Кремле. Поэтому Песков заявил, что Путин поздравит Зеленского после того, как новый президент предпримет конкретные шаги. А это – имплементация минских соглашений.

Москва выставила Зеленскому красные линии. Из этого следует исходить, говоря о возможности мирного диалога со страной-оккупантом. Зеленский заявляет, что мы территорию не уступим. Тогда мы можем предложить только формат миротворческой операции. А согласится ли Кремль?

– говорит Снегирев.

Эксперт убежден, что разговоры Зеленского и его команды о переговорах с Россией – предвыборный элемент партии "Слуга народа", заигрывание с русскоязычным избирателем на парламентских выборах. Поэтому не стоит делать выводы до окончания выборов в Верховную Раду.

Какова позиция Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе?– о переговорах с агрессором – тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается председателей рабочих групп по Минску;

– референдум воспринимать не законодательной инициативой, а что-то вроде опроса населения;

– "Я хочу, чтобы прекратили огонь", – прямая речь Зеленского. Активисты на это ответили, что они хотят победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня – на их головы "летит много железа на Донбассе";

– они создают большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью;

– "Ни метра украинской земли не сдадим агрессору".