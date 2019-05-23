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      Россия где-то потеряла 80 пленных украинцев, – Марчук о принципе "всех на всех"

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      Россия где-то потеряла 80 пленных украинцев, – Марчук о принципе "все на всех"
      Россия где-то потеряла 80 пленных украинцев, – Марчук о принципе "все на всех" / hromadske.ua

      Украина передала России список из 107 пленных украинцев для обмена по принципу "всех на всех". Однако РФ подтверждает установление лишь 27 человек.

      Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук у себя на Facebook-странице написал, что Украина поддерживает принцип обмена заложниками "всех на всех".

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      Марчук отметил, что Украина передала список по соответствующей процедуре с участием ОБСЕ и Международного Красного креста (МЧХ).

      Мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" о других наших 80 людях ничего не знают,
      – отметил Евгений Марчук.

      Бывший представитель Украины в ТКГ считает, что все это может быть связано только с одним – большинство из 80 украинских пленных могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны.

      А это Гаага. Других причин я не вижу,
      – добавил Марчук.

      Кроме того, Евгений Марчук рассказал, что представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, и которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе.

      Речь идет о преступлениях во время событий на Майдане (спецназ "Беркута"), а также про 2 мая в Одессе, теракты в Харькове и Запорожье.

      Экс-представитель Украины в ТКГ добавил, что это лишь маленькая особенность процесса обмена заложниками. "А с этим процессом тесно связана еще и проблема с теми, кто пропали без вести. А это сотни человек", – написал он.

      Марчук подчеркнул, что все это касается и принципа обмена "всех установленных на всех установленных". Однако Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов.

      Скольких заложников незаконно удерживает Россия?По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российской власти становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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