Россия где-то потеряла 80 пленных украинцев, – Марчук о принципе "всех на всех"

Украина передала России список из 107 пленных украинцев для обмена по принципу "всех на всех". Однако РФ подтверждает установление лишь 27 человек.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук у себя на Facebook-странице написал, что Украина поддерживает принцип обмена заложниками "всех на всех".

Читайте также: Родственники пленников Кремля выдвинули важные требования Зеленскому

Марчук отметил, что Украина передала список по соответствующей процедуре с участием ОБСЕ и Международного Красного креста (МЧХ).

Мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" о других наших 80 людях ничего не знают,

– отметил Евгений Марчук.

Бывший представитель Украины в ТКГ считает, что все это может быть связано только с одним – большинство из 80 украинских пленных могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны.

А это Гаага. Других причин я не вижу,

– добавил Марчук.

Кроме того, Евгений Марчук рассказал, что представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, и которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе.

Речь идет о преступлениях во время событий на Майдане (спецназ "Беркута"), а также про 2 мая в Одессе, теракты в Харькове и Запорожье.

Экс-представитель Украины в ТКГ добавил, что это лишь маленькая особенность процесса обмена заложниками. "А с этим процессом тесно связана еще и проблема с теми, кто пропали без вести. А это сотни человек", – написал он.

Марчук подчеркнул, что все это касается и принципа обмена "всех установленных на всех установленных". Однако Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов.

Скольких заложников незаконно удерживает Россия?По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российской власти становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.