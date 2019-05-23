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      Росія десь загубила 80 полонених українців, – Марчук про принцип "всіх на всіх"

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      Росія десь загубила 80 полонених українців, – Марчук про принцип "всі на всіх"
      Росія десь загубила 80 полонених українців, – Марчук про принцип "всі на всіх" / hromadske.ua

      Україна передала Росії список із 107 полонених українців для обміну за принципом "всіх на всіх". Однак РФ підтверджує встановлення лише 27 осіб.

      Екс-представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук у себе на Facebook-сторінці написав, що Україна підтримує принцип обміну заручниками "всіх на всіх".

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      Марчук зазначив, що Україна передала список по відповідній процедурі з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного хреста (МЧХ).

      Ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там знаходяться. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" про інших наших 80 чоловік вони нічого не знають,
      – наголосив Євген Марчук.

      Колишній представник України у ТКГ вважає, що все це може бути пов'язано тільки з одним – більшість із 80 українських полонених могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі.

      А це Гаага. Інших причин я не бачу,
      – додав Марчук.

      Окрім того, Євген Марчук розповів, що представники ОРДЛО кожен раз включають до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, і які не мають жодного відношення до війни на Донбасі.

      Йдеться про злочини під час подій на Майдані (спецназ "Беркута"), а також про 2 травня в Одесі, теракти в Харкові та Запоріжжі.

      Екс-представник України у ТКГ додав, що це лише маленька особливість процесу обміну заручниками. "А з цим процесом тісно пов’язана ще і проблема з тими, що пропали безвісти. А це сотні осіб", – написав він.

      Марчук наголосив, що все це стосується і принципу обміну "всіх встановлених на всіх встановлених". Однак Україна "за" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і при активній участі міжнародних гуманітарних інституцій.

      Скількох заручників незаконно утримує Росія?За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники
      Джерело: 24 канал
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