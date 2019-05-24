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      Кремль може не погодитися на мирні переговори з Україною, – експерт

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      Путін піде на переговори із Зеленським, якщо той погодиться на умови Росії?
      Путін піде на переговори із Зеленським, якщо той погодиться на умови Росії? / gettyimages.com

      Переговори з Росією щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі варто вести. Але не зовсім зрозуміло, про який формат перемовин йдеться. Яка дорожня карта України, і чи погодиться Кремль?

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Якщо говорити з Росією з українських позицій, то Москва на них не погодиться. А лінія Росії – поразка України, оскільки Кремль вимагає надання окупованим територіям автономії. Досвід врегулювання конфліктів, які ініціює Росія, – Придністров’я, Нагорний Карабах, Абхазія, де були різні формати переговорів, ні до чого не призвели. Конфлікти заморожені,
      – говорить Дмитро Снєгирьов.

      За його словами, на переговорах Росія ставитиме питання про імплементацію мінських угод. Це єдиний формат, на який погодиться Москва. В Кремлі вже заявили: якщо будуть перемовини, то лише про особливий статус ОРДЛО, амністію бойовиків і вибори на окупованих територіях. Щодо обміну військовополоненими – це то член Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що Росія саботує це питання.

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      До того ж, зауважує Снєгирьов, формат таких переговорів із РФ виключає можливість визнання квазіреспублік. І це розуміють у Кремлі. Тому Пєсков заявив, що Путін привітає Зеленського після того, як новий президент зробить конкретні кроки. А це – імплементація мінських угод.

      Москва виставила Зеленському червоні лінії. З цього треба виходити, говорячи про можливість мирного діалогу з країною-окупантом. Зеленський заявляє, що ми територіями не поступимося. Тоді ми можемо запропонувати тільки формат миротворчої операції. А чи погодиться Кремль?
      – зауважує Снєгирьов.

      Експерт переконаний, що розмови Зеленського і його команди про переговори з Росією – передвиборчий елемент партії "Слуга народу", загравання з російськомовним виборцем на парламентських виборах. Тому не варто робити висновки до закінчення виборів до Верховної Ради.

      Якою є позиція Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? – про переговори з агресором – тема дискусії та навіть кадрова, оскільки справа стосується голів робочих груп щодо Мінська;
      референдум сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення;
      – "Я хочу, щоб зупинили вогонь", – пряма мова Зеленського. Активісти на це відповіли, що вони хочуть перемоги у війні, оскільки коли починається риторика про припинення вогню – на їхні голови "летить багато заліза на Донбасі";
      – вони створюють велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю;
      – "Ні метра української землі не здамо агресору".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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