Кремль може не погодитися на мирні переговори з Україною, – експерт

Переговори з Росією щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі варто вести. Але не зовсім зрозуміло, про який формат перемовин йдеться. Яка дорожня карта України, і чи погодиться Кремль?

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює

Якщо говорити з Росією з українських позицій, то Москва на них не погодиться. А лінія Росії – поразка України, оскільки Кремль вимагає надання окупованим територіям автономії. Досвід врегулювання конфліктів, які ініціює Росія, – Придністров’я, Нагорний Карабах, Абхазія, де були різні формати переговорів, ні до чого не призвели. Конфлікти заморожені,

– говорить Дмитро Снєгирьов.

За його словами, на переговорах Росія ставитиме питання про імплементацію мінських угод. Це єдиний формат, на який погодиться Москва. В Кремлі вже заявили: якщо будуть перемовини, то лише про особливий статус ОРДЛО, амністію бойовиків і вибори на окупованих територіях. Щодо обміну військовополоненими – це то член Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що Росія саботує це питання.

Читайте також: Активісти мітингують під Адміністрацією Президента: основні вимоги до Зеленського

До того ж, зауважує Снєгирьов, формат таких переговорів із РФ виключає можливість визнання квазіреспублік. І це розуміють у Кремлі. Тому Пєсков заявив, що Путін привітає Зеленського після того, як новий президент зробить конкретні кроки. А це – імплементація мінських угод.

Москва виставила Зеленському червоні лінії. З цього треба виходити, говорячи про можливість мирного діалогу з країною-окупантом. Зеленський заявляє, що ми територіями не поступимося. Тоді ми можемо запропонувати тільки формат миротворчої операції. А чи погодиться Кремль?

– зауважує Снєгирьов.

Експерт переконаний, що розмови Зеленського і його команди про переговори з Росією – передвиборчий елемент партії "Слуга народу", загравання з російськомовним виборцем на парламентських виборах. Тому не варто робити висновки до закінчення виборів до Верховної Ради.

Якою є позиція Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? – про переговори з агресором – тема дискусії та навіть кадрова, оскільки справа стосується голів робочих груп щодо Мінська;

– референдум сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення;

– "Я хочу, щоб зупинили вогонь", – пряма мова Зеленського. Активісти на це відповіли, що вони хочуть перемоги у війні, оскільки коли починається риторика про припинення вогню – на їхні голови "летить багато заліза на Донбасі";

– вони створюють велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю;

– "Ні метра української землі не здамо агресору".