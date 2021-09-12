В Кремле допускают политическую интеграцию России и Беларуси

12 сентября 2021 , 22:47
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Источник:

ТАСС

В Москве говорят, что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна. Страны будут говорить об этом, если это будет отвечать их интересам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация 28 программ, которые согласовали Лукашенко и Путин, нуждаются в "титанической работе". Нужно принять ряд подзаконных актов.

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Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран,
 – заявил Песков.

Что известно о Союзном государстве России и Беларуси

Проект Союзное государство предусматривает интеграцию России и Беларуси, то есть постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств. Его подписали еще в 1999 году, однако до сих пор не воплотили.

  • Однако 10 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более 7 часов – до поздней ночи. Политики собрались для обсуждения развития Союзного государства. Предварительно договорились о поддержке анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции стран.
  • Белорусский политик отметил, что подписи на документах могут поставить в октябре 2021 года. Договор об объединении рынка газа России и Беларуси должны подписать до 1 декабря 2023 года.
Автор: Ольга Музика