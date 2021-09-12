В Кремле допускают политическую интеграцию России и Беларуси

В Москве говорят, что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна. Страны будут говорить об этом, если это будет отвечать их интересам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация 28 программ, которые согласовали Лукашенко и Путин, нуждаются в "титанической работе". Нужно принять ряд подзаконных актов.

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Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран,

– заявил Песков.

Что известно о Союзном государстве России и Беларуси

Проект Союзное государство предусматривает интеграцию России и Беларуси, то есть постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств. Его подписали еще в 1999 году, однако до сих пор не воплотили.