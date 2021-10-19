В Кремле назвали "провокационным" задержание боевика Косяка

Россия подтвердила, что задержанный боевик-разведчик, который прикрывался повязкой СЦКК, является гражданином России. Действия Украины государство-оккупант считает провокационными.

Официальный Киев вроде бы еще до сих пор не уведомил дипломатов России о задержании их гражданина. С соответствующим заявлением выступила представительница МИД России Мария Захарова.

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"Вероломные и провокационные действия"

Задержанного разведчика Россия называет "представителем Луганска в Совместном центре по контролю и координации". Дипломаты Кремля умалчивают тот факт, что он участвовал в вооруженном конфликте и под видом разминирования на самом деле осуществлял разведку.

В то же время задержание Россия называет провокацией.

Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией,

– заявила Захарова.

Другая причина обвинений, вытекающих из заявления Марии Захаровой, украинские дипломаты якобы не отвечают на обращения посольства России и ее генконсульства. В России хотят знать, где их гражданин и за что его задержали.

Задержание Андрея Косяка на Донбассе: главное

13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.

Задержанным оказался россиянин Косяк Андрей Валентинович. При себе боевик имел военный билет с указанием российского гражданства.

Оккупанты пригрозили, что откажутся от минского формата, если боевика не отпустят.

Впоследствии боевики стали блокировать наблюдателей миссии ОБСЕ в гостиницах в Донецке и Горловке. Применяя шантаж, они заявили, что не отпустят международных наблюдателей, пока Украина не отпустит Косяка.

ВСУ не собирается отпускать боевика. Он обстреливал позиции украинских военных в Попасной и Золотом из миномета.