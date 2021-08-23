В Кремле обиделись: Россия назвала Крымскую платформу "недружественным мероприятием"
Источник:Интерфакс
В Киеве лидеры и представители более 40 государств собрались на саммите Крымской платформы. В России, конечно, проведение мероприятия по деоккупации Крыма не поддержали, и охарактеризовали как "крайне недружественный".
О первом в истории саммите высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал встречу в Киеве "антироссийской".
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В России не воспринимают "подобных утверждений" по Крыму
Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не воспринимаем подобные утверждения относительно российского региона, относительно Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию,
– сообщил Песков.
Отметим, что недавно Россия утвердила новые санкции против украинцев. В расширенный перечень попал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат уверен, что карательные ограничения Москва применила именно из-за саммита Крымской платформы. Однако Кулеба заверил, что это Украину не остановит.
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Главное о Крымской платформе в Киеве:
- Саммит инициировал президент Владимир Зеленский. На мероприятии поднимают вопрос деоккупации украинского Крыма.
- Участие в саммите принимают представители 46 стран.
- Участники заверили, что считают Крым частью Украины и готовы к сотрудничеству с официальным Киевом.
- Президент Зеленский призвал другие страны к быстрым действиям. Итоги саммита должны внести в декларацию.