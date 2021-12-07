В Кремле обнародовали свои результаты по переговорам Байдена и Путина

Владимир Путин во время переговоров с Джо Байденом призвал "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи России". Свою версию результатов встречи между президентами рассказали в Кремле.

Как сообщают российские СМИ, глава государства-агрессора якобы заявил американскому президенту, что требует гарантий о нерасширении НАТО в восточном направлении.

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Ситуацию в Украине у Путина назвали "внутриукраинским кризисом"

У Путина подчеркнули, что львиную часть разговора занял именно украинский вопрос, который в Кремле назвали "внутриукраинским кризисом". Официальная Москва поспешила заметить, что лишь Минские договоренности являются единственным безальтернативным способом урегулировать конфликт.

Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате, выразил серьезное беспокойство по поводу провокационных действий Киева против Донбасса,

– сообщили в пресс-службе Кремля.

Байден акцентировал на угрожающем характере передвижения войск России

У Путина признали, что Джо Байден отметил угрожающий характер передвижения войск России вблизи украинской границы. Однако слово "угрожающий" в Кремле предусмотрительно взяли в кавычки. Также глава Белого дома рассказал о санкциях, которые могут ждать Россию.

Путин обвинил НАТО в "освоении украинской территории"

В ответ Путин обвинил в ситуации НАТО, ведь Североатлантический альянс якобы пытается "освоить украинскую территорию и наращивает потенциал у российской границы".

Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений,

– заявили у Путина.

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Также в Кремле перечислили и другие темы, на которые общались президенты:

двустороннее сотрудничество,

урезанные диппредставительства обеих стран: Путин предложил обнулить ограничения на функционирование дипмиссий,

состояние иранской ядерной программы,

международная безопасность.

Как рассказали о переговорах в Белом доме

В Белом доме подчеркнули, что Джо Байден выразил обеспокоенность относительно эскалации у границы Украины.

Глава Белого дома заверил, что военные действия России будут иметь последствия в виде жестких санкций.

Президент США подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер.