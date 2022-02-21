В Кремле оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Конкретных планов на этот счет у Кремля пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга. Он сказал, что пока только планируются переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Ранее сообщалось, что они могут встретиться в Европе 24 февраля.

Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции,

– сказал Песков.

Интересно, что еще 20 февраля Блинкен заявил о готовности президента Байдена обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины в любое время и в любом формате, "если это поможет предотвратить войну".

Что известно о возможной встрече Байдена с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля. Представительница Белого дома вспомнила, что Джо Байден неоднократно давал понять, что стремится продолжать дипломатию до момента начала вторжения.

Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи при условии, если не произойдет новое вторжение России в Украину. Мы всегда готовы к дипломатии,

– заявили в Белом доме.

Также там объяснили, что Штаты готовы к быстрым и тяжелым последствиям, если Россия вместо дипломатии выберет войну.

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